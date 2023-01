WhatsApp: nuova funzione per il blocco dei contatti

WhatsApp, che quest’anno dirà addio al supporto a vari smartphone, continua a testare nuove funzioni che potrebbero essere rese disponibili in futuro per tutti coloro che sfruttano la popolare app di messaggistica. Nelle scorse settimane è e questa volta a venire attenzionato è il blocco dei contatti.

WhatsApp: blocco dei contatti dalle notifiche

Infatti, nella versione beta 2.23.2.5 di WhatsApp per Android da poco disponibile sul Google Play Beta Program è stata aggiunta una nuova funzione che consente di bloccare velocemente un contatto indesiderato direttamente tramite la notifica del messaggio, senza dover accedere alle impostazioni dell’app come di consueto.

L’opzione per il blocco risulta visibile solo quando si riceve un messaggio da parte di un mittente non noto e non considerato attendibile. In caso di contatti noti e affidabili per il blocco occorre invece procedere come di consueto. Si tratta di una limitazione che risulta necessaria per evitare che il pulsante di blocco possa venire sfiorato erroneamente anche andando a rispondere a una notifica che proviene da un contatto attendibile.

Salvo eventuali difficoltà riscontrate all’ultimo minuto, come si suol dire, la nuova funzionalità dovrebbe venire implementata a stretto giro, anche se al momento non è dato sapere precisamente quando ciò accadrà.

Da tenere presente che, sempre a proposito della funzione di blocco, con la precedente versione beta di WhatsApp per Android era stata abilitata la possibilità di bloccare i contatti indesiderati direttamente nella lista delle chat, senza dover preventivamente aprire la conversione correlata, il che può tornare particolarmente utile a chi riceve molti messaggi da mittenti sconosciuti o con i quali non ha intenzione di conversare.