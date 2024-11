WhatsApp, nuova icona nella chat per condividere le foto

L’invio di un’immagine su WhatsApp a volte può essere un po’ complicato. Nel campo di testo, bisogna cliccare sulla fotocamera e poi scegliere una foto, oppure cliccare sull’icona dell’allegato e poi andare a cercare nella galleria. Le cose cambieranno presto.

Come ha scoperto WABetaInfo, sempre molto informato quando si tratta delle novità di WhatsApp, nella versione v2.24.24.16 è stata apportata una piccola modifica che può sembrare di poco conto, ma che potrebbe farci risparmiare molto tempo in futuro.

WhatsApp semplifica la condivisione delle foto

Nella finestra della chat è comparsa una scorciatoia. Non si tratta di una scorciatoia completamente nuova, poiché esisteva già da tempo prima di essere rimossa. Consente di accedere direttamente alla galleria, risparmiando molto lavoro. Non sappiamo ancora se i menu della fotocamera e degli allegati saranno modificati di conseguenza, ma avrebbe senso.

Il lato negativo è che l’area di testo è ora molto più piccola. Questo influirà sull’usabilità? Certamente, ma aspettiamo di vedere come è stato concepita la scorciatoia. In ogni caso, WhatsApp ha capito che agli utenti piace condividere immagini e ha fatto il possibile per dare priorità a questa funzionalità. Come al solito, si tratta di una versione beta distribuita a pochissimi utenti. Non sappiamo quando questa nuova funzione verrà rilasciata, e nemmeno se verrà rilasciata del tutto. Alla fine WhatsApp potrebbe ritenerla irrilevante e tornare al vecchio sistema.

WhatsApp cerca di fare del suo meglio. Recentemente sono state introdotte le bozze, che rendono più facile trovare i messaggi lasciati a metà ed evitare di dimenticarli. Inoltre, è stata introdotta una funzione per verificare l’autenticità delle immagini condivise attraverso la ricerca sul web.