Come risparmiare sull'acquisto dei biglietti aerei online

Google, a seguito della sua discreta esperienza costruita negli anni tramite la piattaforma Google Flights, ha fornito alcuni consigli molto utili per risparmiare sull‘acquisto di biglietti aerei online. Questo obiettivo sembra sempre più difficile da raggiungere visti i numerosi rincari dovuti a un mercato in continua mutazione, la situazione geopolitica e i costi sempre più elevati di materie prime ed energia.

Nondimeno, secondo Google, il re indiscusso, almeno per ora, del web, è possibile risparmiare mettendo in pratica alcuni accorgimenti intelligenti. Si tratta di trucchi molto interessanti che, se applicati con dovizia, possono abbassare notevolmente il prezzo del volo che si vuole prenotare online. Queste indicazioni valgono sia per le compagnie di bandiera che per le compagnie low cost.

Il primo trucchetto consigliato da Google per risparmiare sull’acquisto dei biglietti aerei online è attivare la navigazione in incognito dal proprio browser. Questa pratica, anche se sembrerebbe indiscriminante, influisce notevolmente sui prezzi. Infatti, le piattaforme di vendita non possono leggere i dati di navigazione e quindi non possono modificare i listini in base alle informazioni.

Scopri come risparmiare sui biglietti aerei acquistati online

Una volta impostata la navigazione in incognito, per risparmiare sull’acquisto dei biglietti aerei è necessario mettere in pratica alcuni consigli fondamentali. Prima di tutto, mai procedere alla ricerca e all’acquisto di un volo di venerdì, sabato o domenica. In questi giorni solitamente i prezzi aumentano, rendendo anti-economico l’acquisto.

Al contrario, il giorno migliore per acquistare è il martedì, seguito da lunedì e mercoledì. Secondo quanto rilevato da Google Flights, seguendo questo consiglio è possibile risparmiare tra il 13% e il 20% sulle normali tariffe. Inoltre, selezionando un volo con scali, se disponibile, in base alla tratta, è possibile risparmiare fino al 25%.

Un secondo consiglio molto utile per risparmiare sull’acquisto dei biglietti aerei è procedere alla prenotazione almeno 40 giorni prima del viaggio. Meglio ancora se con date flessibili, selezionabili in base al miglior prezzo disponibile online in quel momento. Di contro, Natale, Pasqua e Ferragosto sono i giorni con le tariffe più care.

Infine, potrebbe essere utile sfruttare motori di ricerca dedicati, come Google Flight e SkyScanner per avere a portata di schermo tutte le promozioni disponibili e scegliere quella più vantaggiosa.