WhatsApp: nuove opzioni per cambiare la velocità dei video

WhatsApp continua a lanciare funzioni per migliorare l’usabilità su iOS. Recentemente, l’app di proprietà di Meta ha introdotto la possibilità di condividere lo schermo con l’audio durante le videochiamate, offrendo agli utenti uno strumento prezioso per collaborare o fare presentazioni in tempo reale. Recentemente ha integrato anche le passkey, rendendo più facile per gli utenti accedere all’app senza password, semplicemente utilizzando Face ID o Touch ID per una maggiore sicurezza e comodità.

Velocizzare i video su WhatsApp

WhatsApp sta introducendo nuove opzioni per la riproduzione dei video. Con la versione 24.20.78, gli utenti iPhone potranno scegliere tra tre velocità: normale, 1,5x e 2x. Questa funzione velocizzerà i video, particolarmente utile per risparmiare tempo sui contenuti più lunghi. Il controllo della velocità è facilmente accessibile, posizionato proprio accanto alla barra di avanzamento.

Oltre alle nuove opzioni di velocità, WhatsApp offre anche la modalità picture-in-picture per i video. Ciò consente di continuare a guardare un video mentre si naviga in altre conversazioni o applicazioni. Questa funzione consente di ridimensionare e spostare il video sullo schermo, offrendo una grande flessibilità nell’utilizzo dell’applicazione. Ad esempio, è possibile seguire i contenuti mentre si risponde ai messaggi, il tutto senza interrompere quello che si sta facendo in quel momento.

Disponibilità

Le nuovi opzioni per velocizzare la riproduzione dei video, come ha già fatto per i messaggi, consentirà agli utenti iOS una migliore gestione e fruizione dei contenuti video direttamente nella chat. Il rilascio sarà graduale, nelle prossime settimane. Quindi chi non visualizza ancora l’aggiornamento è invitato a tenere monitorata la disponibilità tramite regolari aggiornamenti dell’app.