WhatsApp: oltre 500 milioni di utenti in sette settimane

I canali di WhatsApp sono stati resi disponibili per tutti solo da poco tempo a questa parte, ma a quanto pare sono già un vero e proprio successo. Ci sono infatti volute appena sette settimane per far sì che raggiungessero la bellezza di 500 milioni di utenti.

WhatsApp: 500 milioni di utenti attivi sui canali

Ad annunciare la buona nuova è stato, nelle scorse ore, Mark Zuckerberg in persona, condividendo su Facebook un post apposito carico di entusiasmo.

Da tenere presente che la distribuzione dei canali è avvenuta in maniera scaglionata, in special modo durante i primi giorni disponibilità, il che conferisce al risultato raggiunto ancora più grandiosità e fa pensare ad un ulteriore margine di crescita nei mesi a venire, visto e considerato che gli utenti attivi al mese su WhatsApp sono circa 2,7 miliardi, per cui poco meno di uno su cinque ha già provveduto a sperimentare la nuova funzione.

Ricordiamo che i canali rappresentano un sistema di comunicazione ben diverso dai gruppi, di tipo asimmetrico, in cui il proprietario invia informazioni a tutti gli iscritti, ma questi non hanno modo di comunicare direttamente con chi si occupa del canale. Sono in soldoni la soluzione ideale per ricevere aggiornamenti su aziende, servizi ecc., similmente a quanto avviene su Telegram che da sempre propone una soluzione del genere.

Sempre a proposito dei canali, per il futuro WhatsApp pare avere intenzione di introdurre altre interessanti feature. Recentemente, ad esempio, uno dei responsabili del servizio ha dichiarato che probabilmente arriveranno anche gli annunci pubblicitari e si stanno valutando altre idee per permettere qualche forma di introito per i gestori.