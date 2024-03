WhatsApp permette di contrassegnare i contatti preferiti

Su WhatsApp è in fase di lancio una nuova e interessante funzione che di certo saprà fare la gioia dei più: la possibilità di contrassegnare contatti e gruppi importanti come preferiti all’interno della scheda “Chiamate”.

WhatsApp: contatti e gruppi preferiti nella scheda “Chiamate”

I contatti e i gruppi aggiunti ai preferiti sono facilmente accessibili in una sezione separata nella scheda Chiamate. Questa nuova funzionalità potrebbe far risparmiare tempo prezioso in quanto non è necessario scorrere verso il basso per trovare i nomi delle persone nel registro delle chiamate o digitarlo nell’elenco dei contatti.

È altresì possibile trascinare e rilasciare i nomi nell’elenco dei preferiti per riordinare i contatti e i gruppi secondo le proprie preferenze.

La feature è attualmente fruibile da parte di alcuni tester che eseguono WhatsApp su Android in versione beta 2.24.7.18. L’aggiornamento è disponibile attraverso il programma Google Play Beta.

Da tenere presente che WhatsApp sta lavorando sulla funzione già da un po’ di tempo e che la funzione di sottosviluppo è stata individuata anche nelle sue versioni beta di iOS.

Sempre restando in tema di accesso rapido agli elementi preferiti, allo stato attuale, WhatsApp consente di fissare fino a tre messaggi, foto, video, note vocali e sondaggi in cima alle chat. Inoltre, ricordiamo che WhatsApp ha recentemente implementato la possibilità di riavvolgere i video toccando due volte il bordo dello schermo. Ad essere particolarmente attese, invece, sono le funzioni per il supporto per le soluzioni di messaggistica di terze parti per rispettare il Digital Markets Act (DMA) in Europa.