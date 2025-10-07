WhatsApp porta la traduzione dei messaggi anche sugli iPhone

Con la versione ufficiale 25.28.74 dell’app per iOS, WhatsApp lancia anche su iPhone e iPad la traduzione automatica dei messaggi ricevuti e degli aggiornamenti dei Canali. Si tratta della stessa funzione lanciata ad aprile 2025 per Android, a partire dalla versione ufficiale 2.25.12.25, ma con una differenza tecnologica derivante dalle peculiarità di iOS.

Come funziona la traduzione dei messaggi

La traduzione dei messaggi su WhatsApp è disponibile in 21 lingue (tra le quali spagnolo, russo, arabo, portoghese brasiliano, hindi) diverse ed è effettuata on device, non in cloud, per mantenere la privacy degli utenti non forzando la crittografia end-to-end.

Su Android gli utenti possono scaricare i dizionari per le lingue che vogliono tradurre e l’app effettuerà poi la traduzione di ogni messaggio ricevuto in una delle lingue disponibili.

Quando un utente riceve un messaggio in lingua straniera, infatti, può attivare il menu tenendo premuto sul messaggio stesso e, tra le opzioni disponibili, ora c’è anche la traduzione. Se l’utente sceglie tale opzione, viene portato su una schermata di selezione dei dizionari da scaricare.

Su iOS, però, non vengono scaricati i dizionari di Meta perché WhatsApp si appoggia alle API di traduzione ufficiali di iOS, quindi il sistema operativo fa il lavoro al posto dell’app.

Nella pratica, però, poco cambia e il tutto è più semplice a farsi che a dirsi, come spesso accade su WhatsApp che, negli anni, ha fatto della semplicità e dell’immediatezza i suoi punti di forza.

Quando arriva la traduzione dei messaggi

La traduzione automatica di messaggi e aggiornamenti dei Canali è disponibile su iPhone e iPad a partire dalla versione ufficiale 25.28.74 dell’app per iOS. Basta aggiornare l’app, quindi, per ottenere la nuova funzione.

Come al solito, anche in questo caso l’ultima versione potrebbe non essere subito disponibile a causa di un rollout graduale, cosa abbastanza frequente quando le app hanno milioni (o addirittura miliardi, come nel caso di WhatsApp) di utenti. Se la versione 25.28.74 non è ancora disponibile per il vostro iPhone, quindi, dovete solo avere un po’ di pazienza e aspettare qualche giorno.