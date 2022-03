WhatsApp potrebbe consentire l'invio di file da 2 GB

Il team di WhatsApp è costantemente impegnato per cercare di offrire nuove e utili feature, in modo tale da mettere a disposizione degli utenti uno strumento completo e funzionale. A dimostrazione di ciò, vi è la recente implementazione della possibilità di inviare file multimediali aventi una dimensione massima di 2 GB.

WhatsApp: in test il limite di 2 GB per l’invio dei file multimediali

La cosa non è ufficiale e introdotta su larga scala, sia ben chiaro, ma è una feature in fase di test. WhatsApp ha infatti abilitato la funzionalità in questione in via sperimentale in Argentina, dove alcuni utenti selezionati hanno segnalato questa opportunità.

Da notare che attualmente il limite di condivisione per i file multimediali su WhatsApp è di 100 MB, una soglia che in svariati casi può rivelarsi assai limitate, specie se si tiene conto che il diretto concorrente Telegram consente l’invio di file aventi un peso massimo di 2 GB già da circa un paio d’anni a questa parte.

Ovviamente, il fatto che questa nuova feature sia in fase di test non da la sicurezza al 100% che nelle prossime settimane il limite massimo relativo al peso dei file multimediali da inviare venga effettivamente innalzato. Tutto dipenderà da come andrà la sperimentazione, appunto.

Ad ogni modo, questa non è l’unica novità che ha investito WhatsApp nelle ultime ore. Va infatti segnalato pure che la versione beta 22.7.0.76 di WhatsApp per iOS introduce il pieno supporto delle funzionalità del sistema operativo della “mela morsicata”, andando a modificare alcune parti della UI, le quali diventano più coerenti con il resto della piattaforma, come la disponibilità di una barra degli strumenti totalmente scura e la possibilità di mostrare le foto del profilo nelle notifiche.