WhatsApp con la ricerca dei business integrata: al via i test

La novità che segnaliamo oggi per WhatsApp non riguarda né l'utilizzo della crittografia end-to-end per i backup delle chat né il supporto multidispositivo, ma una caratteristica al momento sottoposta a fase di test solo nell'area brasiliana di San Paolo: la possibilità di cercare un business per entrarvi in contatto direttamente dall'applicazione.

Le ricerca dei business all'interno di WhatsApp

Un'ennesima testimonianza di come Facebook stia cercando di rendere la piattaforma sempre più uno strumento per l'e-commerce, dopo l'introduzione del pulsante Shopping e l'integrazione dei pagamenti in-app.

Come già detto, per il momento si tratta solamente di una fase di test, utile per raccogliere i primi feedback e decidere poi eventualmente se abbandonare l'idea oppure perfezionarla apportando le necessarie correzioni. Sono per ora coinvolte alcune migliaia di business riconducibili a categorie come generi alimentari, retail e servizi. Del tutto probabile che i prossimi banchi di prova siano India e Indonesia.

Sul fronte della privacy, il team al lavoro su WhatsApp garantisce che la cronologia delle ricerche effettuate non verrà mai salvata dalla società.

Infine, non è del tutto da escludere l'ipotesi che un giorno potremo vedere comparire inserzioni pubblicitarie al fianco delle chat, utili per generare profitti attraverso un servizio ormai diffuso a livello globale. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Matt Idema, Vice President of Business Messaging di Facebook.

Ci sono di certo progetti in merito all'advertising, che rappresenta il modello di business principale per Facebook. Credo che, in un modo o nell'altro, sul lungo periodo lo diventerà anche per WhatsApp.

Sono già milioni coloro che investono in campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram con l'obiettivo di entrare in contatto con nuovi potenziali clienti proprio indirizzandoli a un contatto via chat su WhatsApp.