WhatsApp: risolto un grave bug su iPhone

Nelle scorse ore, WhatsApp ha rilasciato la versione 25.2.3 per dispositivi iOS per correggere un grave bug relativo alla privacy su iPhone che permetteva di recuperare foto e video inviati con la funzione “Visualizza una volta”, che invece dovrebbero scomparire dopo la prima apertura.

WhatsApp: grave bug su iPhone relativo alla privacy

Andando più in dettaglio, il problema consentiva di accedere nuovamente ai file “Visualizza una volta” con una semplice procedura: era sufficiente andare nella sezione “Gestisci spazio” nelle impostazioni e ordinare i file per più recenti.

Procedendo in questo modo, chiunque poteva bypassare la protezione della funzione “Visualizza una volta” e recuperare foto o video che invece avrebbero dovuto scomparire in seguito alla prima apertura. Una problematica di tutt’altro che poco conto, considerando che questa opzione viene spesso utilizzata per condividere contenuti sensibili.

A segnalare pubblicamente il bug è stato il ricercatore di sicurezza Ramshath in un articolo su Medium. In seguito alla segnalazione, il team di WhatsApp ha confermato l’esistenza della problematica e ha prontamente provveduto a rilasciare una patch che è stata distribuita con l’ultimo aggiornamento dell’app per iPhone.

Da tenere presente che questa non è la prima volta che la funzione “Visualizza una volta” viene attenzionata per problemi di sicurezza. Un bug simile, infatti, era stato scoperto e poi corretto su WhatsApp Web e sui client desktop nei mesi precedenti. In quell’occasione, il team di WhatsApp aveva avvertito che foto e video potevano essere registrati con un altro dispositivo prima della scomparsa, ma il bug andava a semplificare l’operazione.