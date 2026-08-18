WhatsApp, si può vedere l'anteprima delle foto senza aprire la chat

Una novità benvenuta su WhatsApp. L’app mostra ormai anteprime dei file multimediali, quindi foto, video e sticker, direttamente nella lista delle conversazioni, ovvero la schermata principale della piattaforma.

WhatsApp, arrivano le nuove anteprime nelle chat

Finora WhatsApp si limitava a riportare le diciture “Foto”, “Video” e “Sticker” quando l’ultimo messaggio della conversazione conteneva uno di questi elementi. Ora le conversazioni diventano più facili da riconoscere a colpo d’occhio, soprattutto quando si cerca una chat e si ricorda soltanto una delle foto o dei video condivisi.

Questo nuovo sistema di miniature mostrerà l’anteprima di una foto condivisa accanto alla scritta “Foto”. Stessa logica per i video e gli sticker. L’utente così può avere un piccolo assaggio senza per forza dover aprire la conversazione. La miniatura resta compatta, in modo che ogni conversazione occupi lo stesso spazio di prima. Sullo schermo quindi, si hanno sempre lo stesso numero di chat visualizzate contemporaneamente. Lo stesso principio si applica ai video e agli sticker. Nel caso dei video, l’anteprima serve soprattutto a capire al volo di cosa si tratta, bisognerà poi aprirlo completamente per guardarlo.

Disponibilità

Questa novità non è un grosso cambiamento, ma migliorerà l’esperienza degli utenti che ricevono regolarmente file multimediali su WhatsApp e che si ritrovavano la lista delle conversazioni piena di indicazioni laconiche come “Foto”, “Video” e “Sticker”.

La nuova funzione è attualmente disponibile nella versione beta 2.26.32.11 di WhatsApp per Android. Chi vuole provarla può iscriversi al programma beta direttamente dal Play Store, anche se l’accesso alla funzione viene distribuito gradualmente e non tutti i tester possono ancora utilizzarla. Per il momento non è stata comunicata una data di rilascio della versione stabile.