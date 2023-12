WhatsApp, Signal e Telegram: ban governativo in Francia

Il Primo Ministro Élisabeth Borne ha firmato una circolare a fine novembre per impedire l’uso dei servizi di messaggistica stranieri, tra cui WhatsApp, Signal e Telegram, ai dipendenti governativi. Il ban entrerà in vigore dall’8 dicembre. In alternativa dovrà essere installata l’app Olvid, sviluppata da una software house francese.

La circolare è indirizzata a ministeri, segretari di Stato e altri dirigenti del governo. Secondo i giornalisti francesi non si tratta di un ban vero e proprio, ma di una raccomandazione per passare a software sviluppati localmente. In pratica una sorta di protezionismo digitale. Il Primo Ministro ha scritto:

Le principali applicazioni di messaggistica istantanea consumer occupano un posto crescente nelle nostre comunicazioni quotidiane. Tuttavia, questi strumenti digitali non sono esenti da vulnerabilità di sicurezza e quindi non garantiscono la sicurezza delle conversazioni e delle informazioni condivise attraverso di essi.

Questa affermazione non è però suffragata da prove, in quanto non vengono specificate le ipotetiche vulnerabilità. La Presidente di Signal, Meredith Whittaker, ha dichiarato che l’affermazione è “pericolosamente fuorviante”:

The French PM is mandating ministers use a small French messaging app. OK.

But I’m alarmed that she’s claiming “security flaws” in Signal (et al) to justify the move.

This claim is not backed by any evidence, and is dangerously misleading esp. coming from gov. https://t.co/DWxilDiLWE

— Meredith Whittaker (@mer__edith) November 30, 2023