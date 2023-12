WhatsApp: stati con immagini e video in HD

È notizia delle scorse ore quella che WhatsApp intende introdurre almeno su iPhone la possibilità di condividere musica durante le videochiamate, ma a quanto pare non è l’unica novità in dirittura d’arrivo sulla celebre piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta. Prossimamente, infatti, potrebbe essere offerta anche l’opportunità di condividere negli stati immagini e video in HD.

WhatsApp: immagini e video in HD negli stati

Stando a quanto rilevato dal team di WABetaInfo, la versione 2.23.26.3 di WhatsApp beta per Android mostra come siano in lavorazione nuove opzioni per gli stati, più precisamente mettendo a disposizione degli utenti la possibilità di condividere foto e video di qualità migliore a quella a cui si è abituati, in HD, appunto.

Dopo aver selezionato immagini e video da condividere negli stati, infatti, viene mostrato l’orma consueto pulsante “HD” vino a quello per ritagliare o ruotare i contenuti e premendolo diventa possibile impostare il caricamento in alta qualità del contenuto da pubblicare nell’aggiornamento di stato.

Da sottolineare che sebbene la feature sia presente nella versione beta di WhatsApp, ciò non assicura in alcun modo che questa verrà effettivamente implementata nella relase finale dell’app, che ciò avverrà a stretto giro e soprattuto che presenti le medesime caratteristiche di quanto attualmente proposto. La squadra di WhatsApp sperimenta e testa nelle beta, poi valuta se è il caso di estendere la novità a tutti, sulla base dei feedback che vengono forniti dagli utenti, ma non solo. Ad ogni modo, sarebbe decisamente interessante se questa nuova opzione venisse realmente aggiunta.