WhatsApp: musica condivisa durante le videochiamate

WhatsApp sta lavorando per poter implementare una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di condividere contenuti audio durante le videochiamate. Al momento si tratta di una feature ancora in fase di sviluppo e relativa esclusivamente alla versione beta dell’app per iOS, ma non è assolutamente passata inosservata.

WhatsApp: condivisione della musica in videochiamata

Andando più in dettaglio, la versione dell’app in cui la nuova funzionalità è stata individuata è la 2.23.25.72, disponibile nell’app TestFlight. A rendere nota la cosa è stata, come di consueto in questi casi, la redazione di WABetaInfo.

In base alle informazioni fornite, con la nuova funzionalità, quando un utente condivide lo schermo durante una videochiamata, l’audio di qualsiasi video o musica in riproduzione sul dispositivo verrà condiviso con tutti gli altri partecipanti alla chiamata. Questo permetterà agli utenti di creare un’esperienza maggiormente coinvolgente, condivisa e soprattutto altamente interattiva.

Gli scenari di utilizzo sono i più disparati, da quello relativo al mero intrattenimento, all’impiego più professionale, dalla semplice opportunità di guardare video musicali insieme, all’ascolto dei brani in compagnia, sino addirittura ad arrivare alla possibilità di collaborare a progetti multimediali.

È però bene precisare che la nuova funzionalità non sembra essere compatibile con le sole chiamate vocali o durante le videochiamate con video disabilitato, ma non è escluso che in futuro questo aspetto possa cambiare, d’altronde stiamo pur sempre parlando di una caratteristica che non è stata ancora implementata su larga scala.

Sempre a proposito di nuove funzioni, recentemente su WhatsApp per iPhone è stata aggiunta pure la possibilità di condividere i file multimediali in formato originale, vale a dire senza compressione o perdita di qualità.