WhatsApp ti dirà con chi chattare

Prosegue senza sosta il lavoro del team di Meta impegnato su WhatsApp: la nuova funzionalità appena introdotta in fase di test, nella versione beta per Android, fornisce suggerimenti sui contatti con i quali chattare. Nulla di rivoluzionario, sia chiaro, ma considerando i due miliardi di utenti (fonte Statista) attivi ogni mese sul servizio a livello globale, ogni cambiamento è degno di una segnalazione.

Non sai con chi chattare? Te lo dice WhatsApp

Ad avvistarla, come quasi sempre accade in questi casi, è stata la redazione del sito WABetaInfo, che ha condiviso lo screenshot riportato qui sotto. All’interno della schermata relativa alle conversazioni (di recente soggetto di un importante restyling dell’interfaccia), in fondo, compare la nuova sezione chiamata Start chatting. Al suo interno trovano posto le voci inserite per ultime nella rubrica.

Ribadiamo: nulla di rivoluzionario, ma si tratta comunque un’aggiunta che potrebbe tornare utile a chi, ad esempio, ha appena creato un nuovo contatto e desidera inviargli un messaggio. In questo modo, non è necessario cercarlo in un elenco con centinaia di elementi, risparmiando tempo prezioso.

Come scritto in apertura, si tratta di una funzionalità al momento sottoposta a una fase di test, limitata alla versione 2.24.7.23 beta per Android, distribuita attraverso la piattaforma Play Store di Google. Non è dato a sapere se e quando sarà poi resa disponibile per tutti nell’incarnazione definitiva dell’applicazione. Prima di un rollout su larga scala, sarà necessario raccogliere i feedback e apportare eventuali correzioni, cambiamenti e ottimizzazioni.

Non si tratta della sola novità messa in cantiere dal team al lavoro su WhatsApp. Ci sono anche quelle relative alla possibilità di contrassegnare i contatti preferiti scegliendoli dalla rubrica, di porre domande all’intelligenza artificiale di Meta senza lasciare l’applicazione e, come noto, di interagire con i servizi di messaggistica di terze parti grazie all’interoperabilità imposta dalle nuove leggi europee.