WhatsApp traduce messaggi in tempo reale con Google Traduttore

WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo, è in continua evoluzione per offrire nuove funzionalità. La scorsa settimana abbiamo scoperto che presto consentirà la traduzione delle chiamate grazie aGalaxy AI di Samsung. La tecnologia, introdotta con il Galaxy S24, è stata progettata per abbattere le barriere linguistiche e consentire una comunicazione più fluida tra persone che parlano lingue diverse.

Una nuova funzione di traduzione in tempo reale è stata individuata da WABetaInfo nella versione beta 2.24.15.8 di WhatsApp. Questa volta per i messaggi di testo. Questa nuova funzionalità potrebbe presto trasformare il modo in cui gli utenti comunicano in tutto il mondo. Pur essendo ancora in fase di sviluppo, sta già mostrando un enorme potenziale.

WhatsApp faciliterà gli scambi linguistici grazie a Google Traduttore

La particolarità di questa nuova funzione è che le traduzioni saranno effettuate direttamente sul dispositivo, senza passare attraverso server esterni. Ciò significa che le conversazioni rimarranno private. Ad esempio, se un utente riceve un messaggio su WhatsApp in spagnolo, potrà tradurlo istantaneamente in italiano senza uscire dall’applicazione, grazie a Google Traduttore direttamente integrato nell’app, che garantisce traduzioni accurate e veloci.

Per utilizzare questa funzione di traduzione, gli utenti dovranno semplicemente scaricare dei pacchetti di lingue. Non è ancora noto il numero esatto di lingue supportate, ma considerando che Google Traduttore ne supporta più di 100, è probabile che WhatsApp offrirà un’ampia scelta di opzioni. Si prevede che molte delle lingue più diffuse e parlate al mondo saranno disponibili già al lancio.

Quando arriva la funzione di traduzione dei messaggi di testo su WhatsApp?

A differenza della funzione di traduzione vocale Samsung Galaxy AI dell’S24, che gestisce le chiamate audio, questo aggiornamento di WhatsApp si concentra esclusivamente sulla traduzione dei messaggi di testo. Attualmente in fase di test, potrebbe essere disponibile per tutti nelle prossime settimane. Con l’integrazione di questi strumenti, il servizio di messaggistica di Meta potrebbe presto diventare essenziale quando si viaggia all’estero.