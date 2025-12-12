WhatsApp trasforma la segreteria: ora è un vocale o un video in chat

WhatsApp ha annunciato con orgoglio che sta rendendo la segreteria telefonica un ricordo del passato con qualcosa che funziona esattamente come una segreteria telefonica. In realtà sta solo modernizzando un concetto che esiste da decenni. Lasciare un messaggio vocale quando qualcuno non risponde è una pratica vecchia come il mondo.

Su WhatsApp arrivano i messaggi vocali o video per le chiamate perse

I messaggi di chiamata persa sono la grande novità nell’ultima versione di WhatsApp. Quando si chiama qualcuno che non risponde, l’app chiederà automaticamente se si vuole registrare un messaggio vocale o video, a seconda del tipo di chiamata fatta. Non si deve più navigare manualmente tra le opzioni del microfono o della fotocamera nella barra degli strumenti della chat. È tutto lì, pronto. Aspetta, ma non è esattamente quello che faceva la segreteria telefonica tradizionale dagli anni ’80?…

WhatsApp non offre una funzione di segreteria telefonica tradizionale integrata nelle chiamate vere e proprie. Invece, si affida alle sue funzioni già esistenti di registrazione di note vocali e video per creare un’esperienza simile.

I contatti che hanno perso la chiamata vedranno immediatamente il messaggio quando apriranno la chat. Praticamente funziona come una segreteria telefonica, appare come una segreteria telefonica, ha lo stesso scopo di una segreteria telefonica, ma WhatsApp preferisce chiamarla “messaggio di chiamata persa” forse “segreteria” suona troppo vintage.

La differenza è che invece di lasciare un messaggio nel sistema telefonico durante la chiamata stessa, si lascia un messaggio nella chat dopo che la chiamata è non è andata in porto.

Altre novità

L’aggiornamento include anche altre funzionalità. Ora è possibile inviare reazioni durante le chat vocali. Ad esempio, mentre qualcuno sta raccontando la sua giornata in un audio fiume di dieci minuti, si può rispondere con una faccina che ride senza interromperlo. C’è anche una funzione che evidenzia automaticamente chi sta parlando durante le videochiamate.

I modelli Midjourney e Flux AI sono ora disponibili negli strumenti di generazione di immagini di WhatsApp, grazie agli accordi di partnership che Meta ha siglato con Midjourney e Black Forest Labs all’inizio dell’anno. Quindi è possibile generare immagini con l’intelligenza artificiale direttamente dentro l’app di messaggistica.