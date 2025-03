Su WhatsApp presto le videochiamate con camera spenta

Quante volte sarà capitato di ricevere una videochiamata su WhatsApp nel momento meno opportuno? Magari si era in pigiama, o con i capelli in disordine, o semplicemente non si aveva voglia di mostrarsi. Finora l’unica opzione era rispondere e poi correre a spegnere la fotocamera. Ma presto le cose cambieranno. La novità è stata scovata da Android Authority nella versione beta 2.25.7.3 di WhatsApp per Android.

WhatsApp, arriva la funzione per spegnere la camera prima di accettare una videochiamata (finalmente!)

Attualmente, quando si riceve una videochiamata su WhatsApp, la fotocamera frontale si attiva automaticamente. Non c’è modo di accettare la chiamata senza mostrarsi. Un bel problema per i più timidi o riservati. Ma con la nuova funzione, la musica cambierà. Al momento di ricevere una videochiamata, comparirà l’opzione “Disattiva il video”. Cliccandoci sopra, la fotocamera si spegnerà e si potrà rispondere in modalità solo audio.

Una novità non da poco, soprattutto in un’epoca in cui le truffe “sextortion” sono all’ordine del giorno. In India, ad esempio, si sono verificati casi di truffatori che avviano videochiamate mostrando contenuti espliciti, poi fanno uno screenshot con il volto della vittima e minacciano di diffonderlo se non viene pagato un riscatto.

Con la possibilità di disattivare la fotocamera prima di rispondere, WhatsApp mette un importante strumento di difesa nelle mani degli utenti. E se si cambia idea? Nessun problema. Se durante la chiamata viene voglia di farsu vedere, si può sempre riattivare la fotocamera cliccando su “Attiva il video”. Insomma, si avrà il pieno controllo della propria immagine, dall’inizio alla fine.

Quando arriverà la nuova funzione?

WhatsApp non ha ancora annunciato ufficialmente quando questa funzione sarà disponibile per tutti. Ma considerando quanto sia attesa da tempo e quanto possa essere utile, è facile immaginare che i tempi non saranno biblici.