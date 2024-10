WhatsApp lancia filtri e sfondi per videochiamate più divertenti

WhatsApp si è dato da fare ultimamente, introducendo a settembre nuove funzioni come la creazione di immagini AI dagli allegati, la possibilità di mettere “Mi piace” agli aggiornamenti di stato e altre ancora. Ora, con l’inizio del mese di ottobre, l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare del mondo ha ufficialmente aggiunto alla sua app i filtri e gli sfondi per le videochiamate.

WhatsApp: filtri e sfondi per dare un tocco creativo alle videochiamate

Questo è un tentativo di rendere le videochiamate più coinvolgenti e divertenti, come scrive WhatsApp nel suo blog ufficiale: “Stiamo introducendo filtri e sfondi per rendere le vostre videochiamate ancora più coinvolgenti. Con questi nuovi effetti, ora puoi cambiare lo sfondo o aggiungere un filtro durante una videochiamata per un tocco più personale“.

Il post sul blog parla di come i filtri possano creare “atmosfere giocose“. Gli sfondi inoltre, permettono di mantenere una certa privacy sull’ambiente circostante. Lasciare che i partecipanti a una videochiamata vedano la propria stanza in disordine può essere imbarazzante, quindi questa è sicuramente una bella funzione.

I filtri e gli sfondi di WhatsApp per le videochiamate

Ci sono dieci filtri e sfondi diversi tra cui scegliere. WhatsApp afferma che “È possibile selezionare e mescolare un’ampia gamma di opzioni per creare un look unico“. Per quanto riguarda i filtri, gli utenti avranno l’imbarazzo della scelta tra: Caldo, Freddo, Bianco e nero, Light leak, Sognante, Luce prismatica, Fisheye, TV vintage, Vetro smerigliato e Duo tone.

Per quanto riguarda gli sfondi video di WhatsApp, gli utenti possono scegliere tra le opzioni Sfocatura, Soggiorno, Ufficio, Caffè, Ciottoli, Foodie, Smoosh, Spiaggia, Tramonto, Celebrazione e Foresta. Inoltre, oltre ai filtri e agli sfondi, WhatsApp ha introdotto le modalità Ritocco e Bassa luminosità, che possono aiutare a migliorare e illuminare l’ambiente per una maggiore chiarezza ed estetica nelle videochiamate.

Come usare i filtri e gli sfondi per le videochiamate di WhatsApp

Per utilizzare queste nuove funzioni durante una videochiamata, gli utenti di WhatsApp dovranno toccare l’icona della bacchetta magica in alto a destra per richiamare il pannello dei filtri e degli sfondi. Da qui, poi, potranno effettuare la loro selezione.

Queste funzioni non sono del tutto una novità per gli utenti di WhatsApp Beta. Già a giugno, WABetaInfo aveva notato l’aggiunta di questa funzione a WhatsApp beta per Android. In ogni caso, è bello vedere la funzione fare il suo debutto pubblico. Nel corso delle prossime due settimane, la funzione verrà gradualmente estesa a tutti, sia su Android che su iOS.

Inoltre, un altro rapporto di WABetaInfo ha suggerito che questi filtri e sfondi si aggiungeranno alla fotocamera nativa di WhatsApp, consentendo agli utenti di sfruttarli al volo.