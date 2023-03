WhatsApp: videomessaggi in dirittura d'arrivo

Dopo aver appreso che WhatsApp intende migliorare la gestione dei gruppi e quella dei sondaggi, emergono nuove informazioni in merito ad altre future feature che andranno a interessare la celeberrima app di messaggistica: a quanto pare, stanno per arrivare i videomessaggi.

WhatsApp: videomessaggi di 60 secondi in chat

Nella versione beta 23.6.0.73 dell’app di WhatsApp per iOS che è disponibile su TestFlight, è stata per l’appunto scoperta questa nuova funzione che consente agli utenti di realizzare dei videomessaggi dalla durata massima di 60 secondi. Per riuscirci, è sufficiente fare tap sul tasto della fotocamera posizionato accanto al campo di immissione del testo.

Il funzionamento dei videomessaggi pare essere piuttosto simile a quello dei messaggi vocali, ma con l’innegabile vantaggio di poter mostrare pure delle immagini, il che può fare decisamente comodo in svariate circostanze. Ovviamente, i videomessaggi possono essere utili anche per meglio esprimere le propri emozioni e per rendere più semplice la condivisione di determinati contenuti.

Da tenere presente che pure per quel che concerne i videomesaggi viene applicata la cifratura end-to-end, il che garantisce il massimo livello di privacy e impedisce ogni genere di accesso non autorizzato ad essi.

Inoltre, non è possibile salvare o inoltrare i videomessaggi ad altri utenti, a fronte di un maggior grado di protezione della privacy. Gli screenshot, invece, possono essere eseguiti.

La nuova funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e non è dato sapere quando, di preciso, verrà implementata in maniera stabile su WhatsApp, ma salvo imprevisti non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo.