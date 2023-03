WhatsApp migliora i sondaggi nell'ultima beta Android e iOS

A poche ore dalla distribuzione di importanti novità su WhatsApp relative alla gestione dei gruppi, il servizio di messaggistica di casa Meta si arricchisce di un’altra funzionalità particolarmente utile, seppur momentaneamente ancora in beta. All’interno degli ultimi update per tester su Android e iOS, infatti, è arrivata una feature per migliorare i sondaggi.

WhatsApp migliora i sondaggi

Come riportato dagli attenti follower di WABetaInfo, all’interno della beta 2.23.6.16 per Android e della beta 23.6.0.72 per iOS si trova finalmente la possibilità di limitare le risposte ai sondaggi a una singola opzione. In questo modo, gli utenti saranno costretti a scegliere una voce tra quelle disponibili, contribuendo alla maggiore precisione dei risultati specialmente nelle chat di gruppo ricolme di contatti.

Si tratta di una novità in fondo minore, peraltro in lavorazione da diverso tempo stando alle dichiarazioni dei tipster. Nel caso specifico della beta per Android, però, viene accompagnata da una correzione ai casi di arresto critico anomalo dell’applicazione; apparentemente, si trattava di un disguido lato server poi risolto dai tecnici di WhatsApp. Questo fix arriverà però assieme alla feature inedita per i sondaggi; pertanto, sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima di poter utilizzare il servizio di chat senza problemi e, soprattutto, con un’esperienza d’uso migliorata nelle conversazioni di gruppo.

Novità in arrivo anche su Windows

Nella stessa giornata odierna, poi, abbiamo notato la disponibilità di un aggiornamento per WhatsApp su Windows, con il quale Meta introduce finalmente le chiamate di gruppo crittografate end-to-end e aumenta il limite massimo di utenti per call audio e videochiamate, rispettivamente a 32 e a 8 persone, proprio come già possibile su mobile.