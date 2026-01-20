WhatsApp Web, arrivano le chiamate audio e video di gruppo

Ci sono voluti anni, ma finalmente anche chi usa WhatsApp dal browser merita di fare le chiamate di gruppo. WhatsApp Web, la versione ridotta all’osso della popolare app di messaggistica, sta per ricevere le chiamate vocali e video di gruppo, una funzionalità che esiste su mobile e desktop praticamente dall’alba dei tempi, misteriosamente sulla versione web. Ma finalmente Meta ha deciso di colmare questa lacuna imbarazzante. Meglio tardi che mai.

WhatsApp Web avrà le videochiamate di gruppo: fino a 32 partecipanti dal browser

WhatsApp Web è sempre stato il parente povero della famiglia WhatsApp. Mentre le versioni mobile ricevevano aggiornamenti ogni due settimane, nuove emoji, sticker personalizzati, stati, comunità, canali, e tutto il resto, la versione Web rimaneva lì, congelata nel tempo, capace di fare poco più che mandare messaggi di testo e condividere foto.

Le chiamate vocali uno-a-uno sono arrivate solo di recente. Le videochiamate individuali, Idem. Ma le chiamate di gruppo, quelle che servono davvero, quelle che si usano per lavoro, per coordinarsi con gli amici, per le riunioni familiari, proprio no. Per farlo dal computer si doveva scaricare l’app desktop.

Meta ha passato mesi a migliorare WhatsApp Web in altre direzioni. Ha aggiunto l’opzione per disattivare le menzioni @tutti nelle chat di gruppo, ha rilanciato la sezione “Info” in una forma più intuitiva. Ha fatto mille piccoli aggiustamenti. Ma le chiamate di gruppo sono rimaste fuori, fino ad ora.

Fino a 32 partecipanti

Secondo WABetaInfo, la versione Web supporterà chiamate di gruppo fino a 32 partecipanti. Che è lo stesso limite delle versioni mobile e desktop. Però c’è un “ma”. Meta potrebbe inizialmente limitare il numero a 8 o 16 persone per garantire la stabilità del servizio

È ragionevole. Meglio partire con limitazioni e poi alzare il tetto piuttosto che lanciare tutto subito e scoprire che le chiamate crashano ogni tre minuti. Comunque, una volta che il sistema sarà stabile, il limite salirà a 32. E a quel punto si avrà lo stesso identico servizio del mobile, solo dal computer.

Link condivisibili e pianificazione

Oltre alle chiamate di gruppo base, Meta sta sviluppando funzioni che rendono il tutto più organizzato. Tipo la possibilità di creare link di chiamata da condividere. Invece di dover aggiungere manualmente tutti al gruppo e poi avviare la chiamata, si genera un link e si manda. Chi clicca si unisce.

E poi c’è la pianificazione. Sarà possibile programmare una riunione direttamente da una conversazione, aggiungendo nome, descrizione, orari precisi. WhatsApp Web mostrerà un promemoria prima dell’inizio, così tutti i partecipanti sanno quando collegarsi. È praticamente quello che fanno Google Meet, Zoom, Teams e qualsiasi altra piattaforma di videoconferenza da anni.

Anche la gestione delle notifiche sarà regolabile per ogni singola chiamata. Quindi se si fa parte di un gruppo dove fanno videochiamate a tutte le ore e non si vuole essere disturbati, si può silenziare solo quelle notifiche invece che l’intero gruppo.

Disponibilità

WABetaInfo dice che una prima versione di test è attesa nei prossimi mesi. Insomma, Meta ci sta lavorando. Non è solo un rumor, quindi arriverà. bisogna solo avere un po’ di pazienza.