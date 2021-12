while True: learn() è gratis su Epic Games [gatti, programmazione e IA]

Com'è dura la vita del programmatore, soprattutto quando si divide l'appartamento con un gatto molto più abile di noi nel maneggiare il codice. È il bizzarro incipit di while True: learn(), gioco di simulazione da oggi e per una settimana disponibile in download gratuito sullo store di Epic Games. Considerando la tematica trattata, merita di essere segnalato su queste pagine.

Scarica gratis while True: learn() da Epic Games

Include una serie di rompicapi legati ai principi di machine learning, reti neurali, Big Data e intelligenza artificiale. Sviluppato dalla software house russa indipendente Luden.io, ma con interfaccia e testi completamente tradotti in italiano, rappresenta una strada accessibile a tutti per avvicinarsi al mondo della data science. L'obiettivo da raggiungere? Creare un traduttore automatico da gatto a umano. Facile, no?

Sei uno specialista di machine learning che crea reti neuronali, ma il tuo gatto è più bravo di te. Devi risolvere dei rompicapi per programmare un traduttore automatico da gatto a umano. Guadagna una fortuna, compra outfit felini da urlo e scopri come funziona il machine learning!

Come riportato da Epic Store, dove il gioco rimarrà in download gratuito fino a giovedì 9 dicembre, while True: learn() è consigliato a:

Persone che vogliono sapere di più su come funzionano il machine learning e le tecnologie su cui è basato;

genitori e insegnanti che cercano una maniera facile e divertente di spiegare a bambini logica, programmazione e tecnologia;

giocatori che vogliono mantenere in allenamento il cervello in tanti modi diversi, ma senza annoiarsi mai;

giocatori che vogliono migliorare le proprie abilità di problem solving e a cui piace la sensazione di profonda soddisfazione e realizzazione che ne consegue;

persone a cui piacciono i gatti intelligenti.

Siamo certi che tutti noi rientriamo in almeno una delle categorie appena elencate. Oltre all'ultima, ça va sans dire.