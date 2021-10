Wi-Fi 6 a 3000Mbps a meno di 40 euro con Huawei Wi-Fi AX3

Torna in offerta, al minimo storico, uno dei migliori router Wi-Fi 6 disponibili sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando naturalmente del Huawei Wi-Fi AX3, un router dal design semplice capace di offrire velocità fino a 3000Mbps, con un prezzo semplicemente irrisorio.

Router huawei Wi-Fi AX3: caratteristiche tecniche

Il design del router è decisamente minimale, in una veste completamente bianca ed un profilo estremamente sottile. Nella parte posteriore trovano posto le 4 antenne esterne che garantiscono velocità e soprattutto stabilità della connessione. Queste sono ripiegabili così da poter essere riposto facilmente in borsa o nello zaino per un eventuale trasporto. Il router utilizza un sistema dual band che offre velocità fino a 3Gbps, quindi pienamente compatibile anche con le connessioni in Fibra. Non mancano, ovviamente, le porte RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo, 3 in questo caso, a cui si somma la porta WAN per il collegamento diretto al modem.

Tuttavia, il cuore pulsante della proposta Huawei è chiaramente il processore. L’AX3 ospita il nuovissimo processore Gigahome, una CPU proprietaria dual-core da 1,2GHz. Questo consente di collegare fino a ben 128 dispositivi contemporaneamente. Non manca il supporto alla tecnologia OFDMA che consente una distribuzione intelligente della banda. In questo modo ogni dispositivo viaggerà sempre alla massima velocità disponibile, in base alla singola necessità. Comoda l’integrazione con Huawei Share che permette di collegare i dispositivi mobili dell’azienda semplicemente avvicinandoli al router. Molto interessante, inoltre, la tecnologia Wi-Fi 6 Plus esclusiva di Huawei. Questa consente di migliorare sensibilmente le prestazioni di rete grazie alla sinergia tra i chipset di smartphone, tablet e PC con quello del router. Una proposta economica, ma che pone le basi per l’utilizzo del Wi-Fi 6 con prestazioni di tutto rispetto.

Grazie ad un deciso calo di prezzo, il Huawei Wi-Fi AX3 può essere acquistato su Amazon a soli 39,88 euro, prezzo più basso mai registrato per questo device.