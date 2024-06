Wi-Fi Extender AVM Fritz!Repeater 1200AX: sconto incredibile del 32% su Amazon

Dite basta alle zone buie della rete Wi-Fi e attrezzatevi con uno stupendo Wi-Fi extender che possa coprire ogni angolo della vostra casa o del vostro ufficio. Oggi vi presentiamo il campione dei campioni, il magico AVM Fritz!Repeater 1200 AX, in offerta su Amazon. Il suo prezzo consigliato di 95,99 euro precipita a soli 64,99 euro grazie a uno sconto strabiliante del 32%. È un ritorno trionfale a uno dei prezzi più bassi di sempre, quindi non lasciatevi sfuggire questa occasione imperdibile!

Wi-Fi Extender AVM Fritz!Repeater 1200AX: caratteristiche tecniche principali

Siete pronti per scoprire le meraviglie tecnologiche di questo gioiellino? La caratteristica più di spicco la semplicità d’uso. Niente di più facile: collegate il ripetitore a una qualsiasi presa elettrica, connettetelo alla rete principale e voilà, la magia è fatta! Ora potete navigare a velocità ultrasonica grazie al Wi-Fi 6 ultraveloce con banda a 5 GHz (fino a 2.400 Mbps) e banda a 2,4 GHz (fino a 600 Mbps). Non vi preoccupate del posizionamento: un LED multicolore vi guiderà come una stella cometa, indicando il punto con la ricezione ottimale e l’app proprietaria farà tutto il resto.

E se pensate che tutti gli extender siano uguali, vi sbagliate di grosso! Questo piccolo gigante è compatibile con le reti mesh, il che significa che potete creare una rete potente e omogenea in tutta la casa o in ufficio. Che abbiate una villa con quindici stanze o un ufficio pieno di gadget tecnologici, il Fritz!Repeater 1200 AX coprirà ogni angolino. Supporta anche i canali da 160 MHz per un Wi-Fi turbo fino a 3.000 MBit/s (WLAN AX) e dispone di una porta LAN Gigabit per creare un ponte LAN o connettere dispositivi di rete senza funzione Wi-Fi.

Siete ancora qui a leggere? Correte su Amazon, afferrate questa offerta stellare del 32% e portate a casa il Wi-Fi extender di AVM per soli 64,99 euro. Consegne rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime. Affrettatevi prima che l’offerta svanisca!