Wi-Fi pubblici gratuiti? Un grande pericolo per la tua privacy

La tentazione di utilizzare Wi-Fi pubblici gratuiti di ristoranti, hotel o aeroporti è spesso molto forte. Nonostante ciò, chi ha un minimo di conoscenze informatiche, sa bene come sia un comportamento potenzialmente molto pericoloso.

In questi contesti infatti, vi sono molti rischi di subire attacchi informatici attraverso reti che, in molti casi, sono particolarmente poco vulnerabili. In tal senso i malware sono uno dei pericoli più diffusi.

Attraverso queste intromissioni, un hacker può accedere al singolo smartphone e sottrarre qualunque tipo di dato all'utente: dalle password ai numeri delle carte di credito, fino alle foto private e a documenti importanti. Molto spesso, i Wi-Fi pubblici sono del tutto privi di crittografia, una forma di protezione che va a proteggere lo scambio di dati tra router e dispositivi connessi.

Una situazione tutt'altro che ottimale, che può però essere resa molto più sicura attraverso il pacchetto Avast Ultimate. A rendere particolarmente allettante questa suite, vi è il corposo sconto del 50% valido per il periodo natalizio.

Naviga sui Wi-Fi pubblici in serenità con la protezione di una VPN

Una VPN è uno strumento che permette di “filtrare” una connessione internet, andando a rendere molto più difficile la vita degli hacker e dei governi che controllano i propri cittadini. Tra le altre cose, una VPN può rendersi particolarmente utile, ad esempio, quando si tratta di scaricare file torrent.

Avast Ultimate offre un pacchetto di strumenti utili in ambito sicurezza, tra i quali figura Avast SecureLine VPN, capace di assicurare una protezione della privacy attraverso un utilizzo semplice e alla portata di tutti.

Tra le altre utility incluse nel bundle vi è Avast Premium Security. Si tratta di una protezione molto utile in ottica shopping online e home banking. Avast Cleanup Premium invece, libera i dispositivi dai file inutili e ne ottimizza le prestazioni. Infine, Avast AntiTrack, va a contrastare tutti i metodi di tracciamento più diffusi in rete.

Il pacchetto, solitamente disponibile per 99,99 euro all'anno, è ora in offerta al 50% di sconto e costa dunque solamente 49,99 euro. Per chi ha più di un dispositivo è consigliabile optare per la versione in grado di proteggere più di 10 tra PC, laptop e smartphone. In questo caso, il prezzo scontato è di 59,99 euro.