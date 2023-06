Wifi Calling: TIM sposa mobile e Wifi nel nome della qualità

Il mondo della telefonia mobile sta per vivere un’importante evoluzione che con buona probabilità segnerà il modo con cui telefoneremo negli anni a venire in modo profondo. Nessuno se ne accorgerà, a dire il vero: come tutte le migliori tecnologie, agirà nella quotidianità, ma tutto ciò senza che nessuno debba sapere come, né quando. Conta solo il “perché”.

Questa novità prende il nome di “Voice Over WiFi” (noto anche come WiFi Calling) ed è da fine 2022 un’offerta standard di un operatore come TIM che è in grado di mettere a disposizione sia la telefonia mobile che le reti fisse.

Questo connubio è essenziale, perché proprio nel punto di incontro tra mobile e WiFi nasce quel “Voice Over WiFi” che è la sostanza dell’innovazione introdotta sulla rete mobile di TIM. Il servizio, che prende il nome di TIM Voce WiFi, costituisce un passo avanti fondamentale per la qualità dell’esperienza di chiamata.

TIM Voce Wifi: cos’è e come funziona

Il funzionamento è semplice. Il “VoWiFi”, infatti, consente di instradare le telefonate anche se in un dato momento il telefono non è agganciato alla rete mobile, ma soltanto alla rete WiFi. Gli hotspot WiFi possono essere sia interni, come nel caso della connessione domestica o dell’ufficio, oppure esterni, come quelli messi a disposizione presso i centri commerciali o nelle piazze. Questa novità consente di aggirare l’ostacolo di segnali di rete mobile che a volte con difficolta attraversano muri e infissi degli edifici per raggiungere smartphone che godono invece di una rete WiFi eccellente.

Inoltre, poiché sono anche supportate le connessioni WiFi che utilizzano tecnologia mobile FWA e satellitare, TIM Voce WiFi è la scelta ideale per chi vuole “equipaggiare” la propria casa di vacanza e scordarsi i problemi di raggiungibilità.

TIM ha in mano le due carte ideali per questo tris di assi: da una parte c’è la banda ultralarga per la connessione fissa, dall’altra c’è la più ampia rete mobile d’Italia, nel mezzo c’è la possibilità di esaltare la complementarità di questi due asset per crearne un terzo dalle performance ottimizzate.

Potrai effettuare e ricevere chiamate vocali, con il tuo numero di telefono, anche in caso di limitata copertura mobile sfruttando la qualità della tua rete di casa o, più in generale, di qualunque rete WiFi su cui ti sei registrato.

Le telefonate potranno essere veicolate tramite WiFi, instradate su rete mobile con il massimo della qualità vocale. Non serve alcuna app e non è previsto alcun costo di attivazione: TIM Voce WiFi viene attivato in modo automatico, gratuitamente a tutti i clienti con un device compatibile. Per una maggiore chiarezza e trasparenza, chiunque sia in possesso di uno smartphone compatibile, riceverà un SMS di benvenuto per essere informato sulla possibilità di utilizzare il servizio. Ad ogni modo, anche in un secondo momento, sarà sempre possibile disattivare TIM Voce WiFi dal menu delle impostazioni del dispositivo utilizzato.

Sono soltanto due i requisiti richiesti:

Il cliente mobile deve avere attiva un’offerta attiva con TIM lo smartphone deve essere compatibile con lo standard Voice Over WiFi, protocollo che gli smartphone di nuova generazione contemplano senza grosse eccezioni (tra i modelli si ricordano ad esempio gli ultimi Samsung della gamma S22, gli Xiaomi della Serie 12 e gli Oppo A17). Non resterà che abilitare la funzione tramite l’apposito menu e l’instradamento intelligente avrà inizio.

Le chiamate seguiranno quanto previsto dal proprio profilo tariffario mobile: nulla cambia in termini di costo, insomma, mentre tutto cambia in termini di tecnologia e di qualità dell’esperienza finale.

Come attivare le chiamate WiFi su Android

L’attivazione delle chiamate WiFi su smartphone Android avviene in automatico da parte di TIM su tutti gli Smartphone certificati a portafoglio. L’utente può comunque attivare e disattivare in autonomia le chiamate Wifi, per farlo occorre aprire l’app Telefono; toccare i tre puntini per l’accesso alle impostazioni; scegliere l’opzione “Chiamate” e quindi abilitare “Chiamate Wi-fi”. “dopo aver configurato le chiamate Wi-Fi”, “puoi effettuare una chiamata tramite Wi-Fi come faresti normalmente”. “Quando è attiva una connessione a Internet, vedrai “Chiamata Internet” o “Chiamate Wi-Fi” nella schermata delle notifiche”.

Le chiamate WiFi da iPhone in Italia invece non sono al momento supportate da Apple.

Una volta attivata l’opzione sullo smartphone, altro non serve, a quel punto scomparirà il problema della ricerca dell’angolo coperto del salotto per poter proseguire al meglio una importante conversazione telefonica.

Quanto costa TIM Voce WiFi?

Zero. Nulla. L’utilizzo della rete fissa o mobile è trasparente per il cliente, e il prezzo delle chiamate segue il profilo tariffario dell’offerta attiva sulla linea mobile.

Semplicemente, il WiFi Calling è un “plus” che TIM offre ai clienti che hanno scelto il Gruppo, dopodiché si potrà godere di chiamate alla massima qualità a prescindere dal livello di segnale raggiunto all’interno delle proprie mura.

Questa funzionalità gratuita, assieme ad altri servizi TIM quali ad esempio la certificazione del segnale WiFi in tutta casa, garantisce ai clienti TIM che hanno un’offerta integrata fissa e mobile i più alti livelli di qualità e copertura.

TIM ha messo a disposizione apposite offerte dedicate per poter avere il meglio da TIM Voce WiFi: TIM WiFi Power Smart + Mobile e TIM WiFi + 5G Power sposano la bontà delle due reti per creare la miglior sinergia al miglior prezzo, con chiamate sempre stabili e al massimo della qualità. E tutto ciò non costa nulla: è innovazione, allo stato puro.