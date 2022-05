Wifi in tutta la casa like an Eero: lo sconto da non perdere

Prendi il prezzo, taglialo in tre parti ed una di queste tienitela in tasca: questo sconto del 30% è attualmente la migliore delle opzioni per chi ha la necessità di coprire finalmente al meglio tutta l’abitazione con una rete Wifi capace e potente, in grado di garantire la miglior copertura possibile e, soprattutto, un’ottimale gestione di tutti i dispositivi collegati.

Like an Eero

L’offerta è quella relativa al sistema Wifi mesh Amazon eero Pro nella confezione bundle da tre dispositivi. Grazie a questa soluzione è possibile arrivare a coprire fino a 560 metri quadri di superficie, anche su più piani, sapendo che l’intera gestione della rete e delle connessioni è affidata agli automatismi del meccanismo Amazon. Tramite l’app dedicata si possono definire alcuni parametri, ma installazione e gestione sono estremamente semplificati grazie al fatto che i tre router dialogano tra di loro.

Mentre ci si sposta per la casa, il proprio smartphone si collegherà di volta in volta con un router differente in base alla potenza del segnale, ottenendo così sempre la maggior stabilità possibile e la miglior velocità in ogni situazione.

Stiamo parlando di una delle migliori soluzioni Amazon per la gestione della rete casalinga (peraltro con forte semplificazione nella connessione dei dispositivi Alexa in dotazione), di una delle più semplici soluzioni in assoluto e, soprattutto, di quella che gode del miglior sconto in questo momento. Un taglio del 30% equivale in questo caso ad uno sconto di ben 114 euro per una spesa complessiva di soli 265 euro che risolve ogni problema di gestione e copertura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.