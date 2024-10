WiFi per gamer: zero lag con la fibra TIM da 2,5 Gbps

Nel multiplayer online, anche pochi millisecondi di lag possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta: ecco perché il sogno di ogni gamer è una rete WiFi che sappia garantire una reattività senza compromessi, priva di latenza. Grazie alla fibra di TIM è possibile raggiungere i 2,5 Gbps di banda e contare su una stabilità assoluta della connessione.

La fibra di TIM ha il WiFi perfetto per i gamer

Che tu sia appassionato di titoli sportivi come FC 25, di battle royale in stile Fortnite, di RPG oppure di sparatutto in prima persona alla Call of Duty, non fa alcuna differenza: quando il collegamento con i server ha un’incertezza, si finisce per mostrare il fianco agli avversari, subendo inevitabilmente un contropiede o finendo a terra privi di energia. Un network domestico veloce e soprattutto affidabile, come quello creato dalla fibra di TIM, è la soluzione che stai cercando. Per tutti i dettagli e per verificare la copertura, così da sapere se il tuo indirizzo è raggiunto dal servizio e con quali prestazioni, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

L’offerta WiFi Casa include non solo l’accesso a Internet con tecnologia FTTH e banda fino a 2,5 Gbps, ma anche le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e il modem HUB Pro con WiFi 7 per gestire in modo ottimale tutti i dispositivi. Inoltre, se la sottoscrivi online, c’è l’attivazione gratuita (altrimenti il costo è pari a 39,90 euro).

Per chi è già cliente mobile è previsto un bonus di 5 euro al mese che porta l’abbonamento mensile al prezzo di soli 24,90 euro (invece di 29,90 euro). Visita il sito ufficiale per scoprire tutti i dettagli relativi alla promozione.