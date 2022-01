WiFi in tutta casa che VOLA con questo gadget XIAOMI (13€)

Se hai una connessione WiFi che fatica ad arrivare in tutta la tua casa allora ti serve proprio un extender e cosa c'è di meglio di prendere due piccioni con una fava? Questo di Xiaomi costa 13,79 euro in offerta su Amazon, è geniale perché occupa il minimo spazio e puoi stare sicuro che funziona. Lo attacchi alla corrente e lui si mette all'opera eliminando buffering e caricamenti inutili.

Con Prime lo ricevi in uno o due giorni quindi approfittane subito.

Xiaomi elimina il WiFi che va lento in una sola mossa

Spesa minima ma resa massima con questo sua gadget che ti farà tirare finalmente un sospiro di sollievo. Puoi finalmente dire addio ai caricamenti e alle attese sulle pagine web che fino a ora ti hanno privato di utilizzare la tua connessione al massimo potenziale. Il Mi WiFi Range Extender è infatti un gioiellino super utile di cui non potrai più fare a meno.

Come ti ho già detto, non ha bisogno di chissà quale programmazione quindi lo puoi acquistare anche se non sei esperto informatico. Perché? Lo colleghi alla presa di corrente (con il suo design non devi neanche appoggiarlo da qualche parte) in prossimità della zona in cui hai meno copertura e lui fa tutto in automatico.

Con l'applicazione sullo smartphone tieni tutto sotto controllo così da controllare l'andamento del segnale. Lui si occuperà di far rimbalzare la rete wireless per migliorare la velocità e la connettività con i dispositivi che si trovano in questa parte della tua casa. Risultato? Connessione migliore e velocità assicurata ad ogni ora del giorno.

Acquista subito il tuo Xiaomi Mi WiFi Range Extender su Amazon a soli 13,75€ in offerta. Se completi l'ordine al volo con le spedizioni Prime arriva in pochissimo tempo da te, senza costi aggiuntivi. Un vero affare.