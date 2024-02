Wi-Fi ovunque con il router 4G-LTE di Tenda: l'OFFERTA

Se hai bisogno di accedere a Internet anche dove non c’è connessione, lo sconto di Amazon su Tenda 4G03 Pro è quello di cui hai bisogno. È il router 4G-LTE che permette di collegare i propri dispositivi alla grade Rete senza rinunciare alla velocità e alla comodità del wireless, anche in viaggio o dove non c’è la linea fissa.

Amazon mette in sconto il router 4G-LTE di Tenda

Dispone di uno slot Nano SIM e di due antenne per una copertura ottimale del segnale. La velocità generata sui network mobile può arrivare a 150 Mbps in download e a 50 Mbps in upload, mentre la rete Wi-Fi creata si spinge fino a 300 Mbps così da poter gestire più device in contemporanea. La configurazione è molto semplice e può essere effettuata seguendo la procedura guidata con un’app su smartphone. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Dalle immagini qui allegate è possibile dare uno sguardo al design, agli indicatori LED integrati e alle porte di connessione presenti sul retro per il collegamento cablato dei dispositivi (due Ethernet). Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Oggi è possibile acquistare Tenda 4G03 Pro al prezzo finale si soli 40 euro, grazie allo sconto applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali, è tutto pronto per metterlo nel carrello e cogliere l’occasione al volo.

Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna a domicilio gratuita in pochi giorni. Scegliendo di effettuare subito l’ordine il router 4G-LTE arriverà a casa entro 48 ore al massimo senza spese extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.