WikiFlix è il Netflix gratis che non sapevi di volere

Le Voyage dans la Lune (Viaggio nella Luna), raffigurato nell’immagine di apertura, è solo uno dei tanti contenuti presenti su WikiFlix. La piattaforma ospita oltre 4.200 film da vedere in streaming gratis. Non si tratta ovviamente delle ultime uscite nelle sale, ma delle pellicole diventate di pubblico dominio per il tempo trascorso dal loro arrivo o perché non sono mai state protette da copiright, provenienti da Wikimedia Commons, Internet Archive e YouTube.

La storia del cinema in streaming gratis su WikiFlix

Come si può intuire già dal nome, il progetto fa il verso a Netflix, imitandone l’interfaccia. Non si tratta di un’iniziativa appena lanciata, ma che è finita sotto i riflettori dopo una segnalazione di TechCrunch. Ci è sembrato giusto sottoporla all’attenzione dei nostri lettori: The night before Christmas, muto e girato in un villaggio ucraino nel 1913, è perfetto per la vigilia di Natale.

Il contenuto più datato risale addirittura al 1874, è Passage de Venus, una sequenza di fotografie che mostrano il transito del pianeta Venere davanti al Sole. Tra i capolavori della storia del cinema disponibili in versione integrale vale la pena citare Il monello di Charlie Chaplin, Metropolis di Frizt Lang (ambientato proprio in un distopico 2026, coincidenza?), il primo Nosferatu e La corazzata Potemkin di fantozziana memoria. L’elenco si allunga con Night of the living dead (La notte dei morti viventi) di George Romero che ha dato vita al filone zombie e con Steamboat Willie, cortometraggio del 1928 sceneggiato e diretto da Walt Disney che fece conoscere Mickey Mouse al mondo.

WikiFlix non ospita solo vecchi film, ma anche nuove produzioni (fino al 2025), seppur non protette da diritto d’autore. È tutto gratuito, non c’è alcuna forma di pubblicità e non bisogna nemmeno registrarsi. L’unico difetto, se così di può dire, è la sua interfaccia non ottimizzata per i display più piccoli di smartphone e tablet.