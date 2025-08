Wikipedia rimuove gli articoli generati dall'AI

Wikipedia sfrutta l’intelligenza artificiale per velocizzare alcuni compiti ripetitivi. All’inizio di giugno aveva sospeso l’esperimento relativo alla generazione dei riassunti. Ora ha introdotto una nuova policy che permette ai moderatori di eliminare gli articoli scritti con l’AI.

Cancellazione rapida in base a criteri

Wikipedia viene gestita da una comunità globale di collaboratori volontari. È considerata una fonte affidabile di informazioni perché la community dedica molto tempo a discutere su modifiche ai singoli articoli o sulle policy che regolano come tali modifiche vengono apportate. Può capitare che vengano eliminate intere voci, ma la procedura prevede un lungo confronto durante il quale i wikipediani cercano di raggiungere un consenso.

Per gli articoli che violano chiaramente le regole (ad esempio con testo incomprensibile, assurdità o pubblicità) è tuttavia previsto un procedimento rapido. Quando un utente segnala l’articolo, un amministratore verifica il rispetto di determinate condizioni e quindi cancella l’articolo senza avviare una discussione.

Nel caso degli articoli scritti dall’AI vengono considerate due condizioni. Se l’articolo contiene frasi del tipo “Ecco il tuo articolo di Wikipedia su…” oppure “Fino al mio ultimo aggiornamento di training…” è chiaro che l’articolo non è stato scritto da un editor umano, ma è solo un copia-incolla della risposta di un chatbot.

Il secondo indizio è rappresentato dalle citazioni. Se un articolo include link esterni a contenuti inesistenti o completamente estranei all’argomento è chiaro che è stato generato dall’AI. In entrambi i casi scatta la cancellazione rapida da parte di un amministratore.

Sono però in aumento gli articoli scritti dall’AI che non soddisfano queste due condizioni. Tra l’altro non è detto che un chatbot scriva solo articoli di bassa qualità (anzi spesso scrive meglio degli umani). In tal caso, gli articoli possono essere segnalati con “molto probabilmente non è degno di nota“. Allora viene avviata una discussione approfondita.