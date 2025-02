WikiTok, Wikipedia diventa verticale come TikTok

Mentre Meta e gli altri giganti dei social media si scervellano giorno e notte per tenerci incollati allo smartphone, sta emergendo una controffensiva. WikiTok, creato dallo sviluppatore newyorkese Isaac Gemal, sfrutta il formato del feed infinito per iniettare contenuti casuali di Wikipedia.

Accessibile tramite browser, questa interfaccia offre una navigazione ispirata ai social network, ma senza profilazione dell’utente o pubblicità.

WikTok: Wikipedia in stile TikTok

WikTok si basa interamente sull’API pubblica di Wikipedia per generare il suo feed casuale. Ogni volta che si passa il dito verso l’alto, il frontend recupera un nuovo articolo con il suo sommario e l’illustrazione principale. “Il codice è composto da poche righe di JavaScript”, spiega il suo creatore su Hacker News, che per accelerare lo sviluppo ha sfruttato anche Claude di Anthropic.

In questo modo, i contenuti possono essere distribuiti istantaneamente su mobile e desktop. A differenza delle app tradizionali, non è necessario un server backend o un account utente. I dati vengono aggiornati in tempo reale dai server della Wikimedia Foundation, garantendo che i contenuti siano sempre aggiornati.

Il gesto dello swipe, reso popolare da Tinder e poi da TikTok, trova qui una nuova vocazione. Secondo i primi riscontri, gli utenti consultano in media 12 articoli per sessione, oscillando tra scoperte casuali e ricerche mirate. “È come imbattersi in un canale YouTube educativo che non si ferma mai”, dice un utente su Reddit.

Lo scorrimento infinito può essere virtuoso?

Ma questo formato presenta dei limiti. Nonostante la presenza dei preferiti, il flusso effimero scoraggia gli utenti a tornare ai contenuti precedenti. Alcuni lamentano anche la mancanza di una personalizzazione di base: filtraggio per categoria, salvataggio in locale o condivisione contestualizzata.

I critici sottolineano il rischio di un “consumo compulsivo” della conoscenza, simile al doomscrolling (la lettura di notizie negative) sui social network. Uno studio citato dalla stessa Wikipedia sottolinea che lo scorrimento continuo riduce la conservazione della memoria del 23% rispetto alla navigazione segmentata.

Tuttavia WikiTok nega di essere solo un gadget. “L’assenza di un algoritmo di raccomandazione preserva la neutralità dei contenuti”, sostiene il suo creatore. A differenza di TikTok, qui ogni swipe offre una vera e propria lotteria intellettuale.