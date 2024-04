Wild Hearts per Xbox: sconto FOLLE del 60% su Amazon

In Wild Hearts per Xbox, non solo affronterai la natura selvaggia, ma la dominerai. Utilizza le tue abilità di cacciatore per contrastare le forze inarrestabili della natura, studia i movimenti dei tuoi nemici e sfrutta un vasto arsenale di armi e karakuri per emergere vittorioso in ogni battaglia.

Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto assurdo del 60%, questo titolo è un affare da non perdere al prezzo stracciato di soli 5,98 euro, anziché 14,98 euro.

Wild Hearts per Xbox: un’avventura epica da prendere al volo

Nella regione di Azuma, sei il padrone incontrastato del tuo ambiente. Conosci i segreti dei karakuri meglio di chiunque altro, e questo ti permette di trasformare il paesaggio circostante nel tuo terreno di caccia personale. Prepara trappole mortali, crea nascondigli strategici e preparati a sconfiggere le creature più temibili.

Wild Hearts ti dà la libertà di cacciare secondo le tue regole. Affronta le bestie selvagge da solo, mettendo alla prova le tue abilità di cacciatore, o unisciti a uno o due amici per formare un gruppo letale. La scelta è tua, ma ricorda che la forza del branco può fare la differenza tra la vita e la morte.

Ogni missione ti porta un passo più vicino alla vittoria. Raccogli materiali preziosi durante le tue cacce, costruisci armi e armature sempre più potenti e personalizza il tuo personaggio per adattarsi al tuo stile di gioco. Solo i più forti sopravviveranno in questo mondo ostile.

Wild Hearts ti porta in un viaggio attraverso terre che cambiano con le stagioni. Esplora paesaggi mozzafiato, affronta sfide sempre nuove e preparati a incontrare creature leggendarie. In questo mondo, l’avventura ti aspetta ad ogni angolo, e solo i più coraggiosi riusciranno a sopravvivere alle sue sfide.

