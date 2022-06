Wimbledon 2022: come vedere il torneo GRATIS

L’edizione 2022 di Wimbledon ha preso il via dal 20 giugno ma, proprio in questi giorni, sta entrando nel vivo con i match di qualificazione che stanno emettendo le prime sentenze. Stiamo parlando di un evento storico, tenutosi per la prima volta nel remoto 1877 e che rappresenta il più antico torneo tennistico al mondo.

La manifestazione londinese, durante la sua lunga storia, ha visto scendere in campo tutti i più importanti tennisti, inclusa Martina Navrátilová che, con le sue 9 vittorie, è la giocatrice ad essersi affermata più volte sui campi d’erba della capitale inglese.

Nel maschile, simbolo di Wimbledon è invece lo svizzero Roger Federer, affermatosi per ben 8 volte. Quest’anno cerca conferme il campione in carica, il serbo Novak Đoković, che cercherà di confermare il suo titolo.

Al momento, gli italiani in gara sono 6, ovvero Berrettini, Sinner, Fognini, Musetti, Sonego e Vavassori. Per quanto riguarda il femminile, a tenere alto l’onore dell’Italia sono invece Camila Giorgi e Martina Trevisan.

Dove è possibile seguire gli avvincenti match di Wimbledon 2022? Il canale britannico BBC, attraverso il servizio BBC iPlayer, trasmette in chiaro l’evento. Sfortunatamente, questo non è accessibile dall’Italia. Con una VPN però, è possibile accedere senza problemi agli streaming e godersi tutte le emozioni di Wimbledon.

Quale VPN scegliere per seguire Wimbledon 2022

Non tutte le VPN sono adatte per seguire questo tipo di contenuto. In tal senso infatti, servono prestazioni sopra la media.

Un servizio che va ad appesantire troppo la linea, può rendere poco fluido lo streaming, con fenomeni come scatti e buffering che rendono impossibile seguire fluentemente i match.

Sotto questo punto di vista (e non solo) NordVPN rappresenta quanto di meglio presente sul mercato. Non solo: i livelli di sicurezza elevati e la possibilità di usare il servizio su svariate tipologie di computer e device mobile, rende questa scelta più che azzeccata.

Grazie allo sconto del 68% sul piano biennale poi, è possibile ottenere NordVPN spendendo solo 4,69 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.