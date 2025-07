Wimbledon 2025: quando si gioca e come vedere la finale Sinner - Alcaraz

È arrivato il gran giorno della finale di Wimbledon 2025. Come avvenuto anche al Roland Garros, a contendersi il titolo saranno Jannik Sinner, alla ricerca di una rivincita, e Carlos Alcaraz, che vuole conquistare un altro slam oltre al titolo di numero uno del mondo. Andiamo a riepilogare tutto quello che c’è da sapere sull’orario e su come vedere in TV e in streaming la finale di Wimbledon 2025.

Wimbledon 2025: orario e come vedere in TV e streaming la finale Sinner – Alcaraz

La finale Sinner – Alcaraz è in programma oggi, 13 luglio 2025, a partire dalle ore 17. Come già avvenuto in passato tra i due tennisti (come al Roland Garros) non è escluso che la finale possa durare diverse ore e, quindi, terminare solo in serata. Per vedere in TV la sfida sarà possibile collegarsi a TV8 che trasmette in chiaro il match oppure a Sky, per chi ha il pacchetto Sky Sport.

Per la diretta streaming, invece, è possibile puntare su NOW che permette di seguire il match tramite le app per smartphone, tablet, computer, console e anche su Smart TV, garantendo un accesso agevole ai contenuti. Ricordiamo che serve il Pass Sport, pacchetto che consente l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky (Champions League, Formula 1, tanti tornei di tennis, Moto GP e molto altro).

Il Pass in questione ha un costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi. In alternativa, è possibile scegliere la versione mensile senza obbligo di rinnovo. Il costo, in questo caso, è di 24,99 euro al mese. Per attivare subito il Pass basta raggiungere il sito ufficiale di NOW, accessibile tramite il link riportato qui di sotto. L’accesso ai contenuti è subito sbloccato dopo l’attivazione del Pass stesso.

In copertina: foto di John Fornander su Unsplash