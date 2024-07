Wimbledon: come vedere Struff-Medvedev in diretta

Continua il grande tennis con il torneo di Wimbledon dove si scontreranno Struff-Medvedev. Il match avrà inizio oggi dalle ore 14:00. Dopo aver iniziato molto bene, il russo Medvedev ora si trova sul campo contro il tedesco Struff. Tutti gli appassionati di questo sport non vedono l’ora di assistere all’incontro. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e in live streaming su NOW TV e BBC Player. Scopri come vedere la BBC dall’Italia.

Grazie a PASS SPORT a un prezzo formidabile hai l’accesso a tutto lo sport di Sky sulla tua smart TV o sui tuoi dispositivi mobili. Un’occasione davvero ghiotta per assicurarti il massimo dell’intrattenimento sportivo a un prezzo vantaggioso. Stiamo parlando della migliore offerta di sempre. Per te e per tutta la tua famiglia ti aspetta un catalogo eccezionale:

Wimbledon con Struff-Medvedev oggi alle 14:00;

con oggi alle 14:00; il grande tennis;

la Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno;

con 3 partite su 10 a turno; la Serie C;

le migliori sfide di Premier League ;

; le Coppe Europee UEFA ;

; la NBA ;

; il grande Basket;

il golf;

tantissimi altri sport oltre che notizie in tempo reale e approfondimenti.

Wimbledon: Struff-Medvedev in diretta streaming

Continua l’edizione 2024 di Wimbledon con il match Struff-Medvedev oggi alle 14:00. Un incontro che tanti stanno aspettando per vedere due grandi del tennis scontrarsi a colpi di racchetta. Chi vincerà? Guardalo in diretta su NOW TV! Si tratta di un’offerta pazzesca. PASS SPORT è davvero un contenitore di sport incredibile.

Scopri tutto quello che questa offerta ha da offrirti. Non perderti a Wimbledon lo scontro Struff-Medvedev che inizierà oggi pomeriggio alle ore 14:00.