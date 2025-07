Wimbledon, è il giorno delle semifinali: tutto su orari e dove vederle

Il grande giorno è arrivato. Oggi pomeriggio a Londra si disputeranno le semifinali del torneo di Wimbledon, lo Slam più importante della stagione. Il programma avrà inizio alle 14:30 italiane, quando sul campo centrale si affronteranno Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. A seguire l’attesissima sfida tra il numero uno del mondo Jannik Sinner e il campionissimo serbo Novak Djokovic.

A che ora sono le semifinali di Wimbledon

Le semifinali di Wimbledon 2025 avranno inizio alle 14:30 italiane con la sfida tra Alcaraz e Fritz. Al termine del match tra il campione uscente dei Championships e il tennista statunitense, il campo centrale accoglierà l’ingresso in campo di Sinner e Djokovic. Verosimilmente, prevedendo una prima semifinale a senso unico in favore del numero due del mondo, la seconda semifinale dovrebbe iniziare tra le 17:00 e le 18:00.

Dove vedere le semifinali di Wimbledon

Alcaraz-Fritz e Sinner-Djokovic, le due semifinali di Wimbledon 2025, saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming sulla piattaforma NOW. La telecronaca del match tra l’azzurro e la leggenda serba sarà affidata alla giornalista Elena Pero e l’ex tennista Paolo Bertolucci.

È possibile vedere in chiaro Sinner-Djokovic?

No, l’incontro di oggi tra Sinner e Djokovic, valido per la semifinale di Wimbledon, non sarà visibile in chiaro ma sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

