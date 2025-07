Wimbledon, oggi tocca a Sinner e Cobolli: ecco come vederli dall'estero

Tutto pronto a Wimbledon per il secondo giorno dei quarti di finale, con protagonisti gli azzurri Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Il numero uno del mondo affronterà il tennista americano Ben Shelton sul campo 1, invece Flavio sfiderà Novak Djokovic sul campo centrale.

Il programma del campo 1 inizierà alle 14:00 italiane con la sfida dei quarti di finale del singolare femminile tra la Swiatek e la Samsonova, a seguire sarà la volta del match tra Sinner e Shelton. Si può dunque ipotizzare che la partita dell’azzurro inizierà tra le 16:00 e le 17:00.

Per quanto riguarda invece il programma del campo centrale, la prima sfida sarà quella tra Andreeva e Bencic, valida per i quarti del singolare femminile con l’inizio fissato alle 14:30 italiane. Dopo la conclusione di questo match, sarà il turno dell’incontro Cobolli-Djokovic. Anche in questo caso si può ipotizzare un inizio della gara tra le 16:30 e le 17:30.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per chi non ha ancora sottoscritto alcun piano, la soluzione più completa e allo stesso tempo conveniente è offerta dalla piattaforma streaming con il pass Sport, disponibile in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro.

Il pass Sport di NOW è una vera e propria manna dal cielo per gli appassionati di tennis, dal momento che include tutti i tornei ATP e WTA della stagione, Wimbledon in esclusiva, lo US Open, le ATP Finals e la Coppa Davis. A tutto ciò si aggiungono poi le corse di Formula 1 e MotoGP, le coppe europee con la Champions League, l’Europa League e la Conference League, tre partite di Serie A su dieci a ogni turno di campionato, la Serie C, la Premier League, la Bundesliga, l’NBA, l’Eurolega e altro ancora.

