Wimbledon, quando giocano Sinner e Cobolli ai quarti di finale

Mercoledì 9 luglio, a Londra, Jannik Sinner e Flavio Cobolli giocheranno i loro rispettivi quarti di finale del torneo di Wimbledon a caccia delle semifinali. Il numero uno del mondo, dopo la rocambolesca qualificazione ottenuta contro Grigor Dimitrov, se la vedrà sul campo 1 contro lo statunitense Ben Shelton, che agli ottavi ha eliminato l’altro azzurro Lorenzo Sonego. Rimane comunque il punto interrogativo sull’effettiva presenza di Jannik, in seguito all’infortunio al gomito patito a inizio match proprio con Dimitrov.

Sul campo centrale spazio invece al match tra Cobolli e Novak Djokovic: i due si sono affrontati soltanto una volta, nel 2024, quando agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai il campione serbo si aggiudicò l’incontro con un netto 6-1, 6-2.

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport Tennis, il canale dedicato alla programmazione tennistica di Sky.

Quarti di finale Wimbledon: il programma del 9 luglio

Campo centrale (inizio sessione alle 14:30 italiane)

Mirra Andreeva vs Belinda Bencic

Novak Djokovic vs Flavio Cobolli (a seguire)

Campo 1 (inizio sessione alle 14:00 italiane)

Iga Swiatek vs Liudmila Samsonova

Jannik Sinner vs Ben Shelton (a seguire)

