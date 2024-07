Wimbledon, Sinner-Kecmanovic: come vedere in streaming il terzo turno

Oggi, venerdì 5 luglio, l’incontro del terzo turno tra Sinner e Kecmanovic chiuderà il programma sul Centrale di Wimbledon. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

La soluzione più completa e conveniente al momento disponibile per seguire il tennis è il pass Sport della piattaforma NOW, disponibile in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro. Il pass include infatti l’intera programmazione sportiva di Sky, sia in diretta che on-demand, compresi tutti i tornei ATP e WTA, più Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, ATP Finals e Coppa Davis.

Come vedere in streaming Sinner-Kecmanovic (terzo turno Wimbledon)

La visione dell’incontro di Wimbledon Sinner-Kecmanovic in streaming richiede la sottoscrizione del pass Sport di NOW. Una volta attivato il servizio, è sufficiente scaricare l’app NOW sul dispositivo dove si vuole seguire in diretta la partita di questa sera, per poi effettuare l’accesso con le proprie credenziali e far partire la diretta del canale Sky Sport Tennis tramite il tab Canali Live.

Jannik Sinner è reduce dal successo nel derby tutto italiano contro Matteo Berrettini al secondo turno per 3 set a 1. Paradossalmente, il match odierno dovrebbe essere sulla carta più semplice, anche alla luce dei precedenti fin qui disputati tra i due giocatori, col bilancio che vede il numero uno del mondo avanti 3-0.

Nel secondo turno il serbo Miomir Kecmanovic ha eliminato a sorpresa l’olandese Tallon Griekspoor al quinto set, dopo essere stato sotto per 2-1 al termine del terzo set. Al primo turno, invece, si è sbarazzato dell’indiano Sumit Nagal in quattro set.

Per vedere Sinner-Kecmanovic in diretta streaming stasera approfitta dell’offerta sul pass Sport di NOW, disponibile a 14,99 euro al mese per un anno anziché 24,99 euro. Come da programma, l’incontro avrà inizio non prima delle 17:45: verosimilmente, quindi, la sfida comincerà intorno alle 19:00-19:30.