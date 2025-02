Guarda in streaming Win or Lose, la prima serie Pixar

È finalmente disponibile Win or Lose, la prima serie animata realizzata da Pixar: puoi vedere gli episodi usciti oggi in streaming su Disney+. Adatta a tutta la famiglia, affronta il delicato tema dell’emotività da diversi punti di vista, raccontando una storia divertente, emozionante e come sempre molto colorata, in linea con lo stile che ha reso celebre lo studio.

Win or Lose è uscita: guardala in streaming

È un’esclusiva del servizio, tra le nuove uscite più attese di questo periodo. A renderla originale è soprattutto l’approccio narrativo: gli eventi sono sempre gli stessi, ma di volta in volta vengono esposti attraverso un’ottica differente, a seconda di chi li sta vivendo sulla propria pelle. Senza anticipare altro per non rischiare di inciampare in spoiler, proponiamo di seguito la sinossi che si trova sulla piattaforma.

La prima serie originale della Pixar segue le storie intrecciate di otto diversi personaggi che si preparano per la loro grande partita di softball. La serie rivela come ci si sente realmente nei panni di ogni personaggio: i ragazzi insicuri, i loro genitori elicottero, persino un arbitro innamorato, con prospettive incredibilmente divertenti, molto emotive e animate in maniera unica.

Idea, sceneggiatura e regia sono opera di Carrie Hobson e Michael Yates. La stagione è composta in totale da otto episodi, uno per ogni personaggio protagonista. Al centro di tutto c’è una squadra di softball chiamata Pickles alle prese con una sfida molto importante da affrontare.

Per vedere Win or Lose e gli altri contenuti di Disney+ in streaming ti basta l’abbonamento Standard con pubblicità: è disponibile al prezzo mensile di soli 5,99 euro/affiliate_link]. Volendo, puoi anche scegliere i piani Standard e Premium che eliminano gli spot e introducono funzionalità aggiuntive. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale/affiliate_link].