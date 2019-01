Windows 10 19H1: la build 18317 agli Insider

Lo sviluppo di Windows 10 19H1 prosegue e passa dal rilascio di una nuova versione alla community di Insider: la build 18317 è da oggi sottoposta al test di coloro che hanno scelto di accedere in anteprima alle novità del sistema operativo fornendo così a Microsoft i feedback necessari alla correzione dei bug e al miglioramento delle caratteristiche introdotte.

Windows 10 19H1 build 18317, le novità

Il primo cambiamento che balza all’occhio è quello che riguarda la barra delle applicazioni: il gruppo di Redmond ha deciso di separare il pulsante dedicato all’attivazione dell’assistente virtuale Cortana dal campo di ricerca per documenti, software e impostazioni, come ben illustrato nello screenshot qui sotto.

Una novità che Microsoft ha apportato, stando a quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale, sulla base delle richieste giunte dall’utenza e il cui obiettivo è quello di migliorare la qualità generale dell’esperienza fornita. Chi ha già avuto modo di sperimentarla grazie a un rilascio anticipato nelle scorse settimane ha fornito un parere positivo.

Nuova modalità di funzionamento per il menu Start, che anziché essere eseguito all’interno del processo ShellExperienceHost.exe come fatto finora viene gestito separatamente da StartMenuExperienceHost.exe. Diversi i benefici derivanti da questa modifica: i più importanti riguardano una maggiore reattività della componente (non verrà più sospesa) e la diminuzione del rischio che eventuali problemi legati al menu Start possano rallentare o bloccare le altre parti del sistema operativo.

Rivista anche la pagina delle Impostazioni relativa ai Caratteri: con la build 18317 sarà sufficiente effettuare il drag-and-drop di uno o più font sulla schermata, come mostrato di seguito, per procedere alla loro immediata installazione.

Sono state poi apportate modifiche alla pagina relativa al programma Insider inclusa nelle Impostazioni alla sezione Aggiornamento e Sicurezza. In questo caso a cambiare è il layout della schermata, ridisegnato in modo da consentire un più semplice accesso alle funzionalità e alle opzioni proposte.

Completano l’elenco delle novità introdotte dalla build 18317 di 19H1 la serie di miglioramenti apportati alla Windows Console e l’immancabile lista di bugfix che vanno a intervenire sulle criticità rilevate nelle versioni precedenti. Nel post condiviso da Microsoft tutti i dettagli sui problemi noti di questa nuova versione destinata agli Insider. La versione finale dell’update dovrebbe essere rilasciata per tutti gli utenti nel corso della primavera.