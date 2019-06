Windows 10 20H1 build 18917 nel Fast Ring

Con il May 2019 Update ancora in fase di rollout, i lavori di Microsoft sui prossimi aggiornamenti di Windows 10 proseguono senza sosta. Ormai da tempo si guarda alle novità che saranno introdotte nella prima parte del prossimo anno con l’arrivo della versione 20H1 del sistema operativo. A tal proposito, da oggi la build 18917 è nelle mani degli Insider, distribuita all’interno del Fast Ring.

Windows 10 20H1 build 18917

Le novità incluse sono quelle elencate dal gruppo di Redmond nel post condiviso sulle pagine del blog ufficiale. Ovviamente se ne sconsiglia l’installazione su PC da utilizzare quotidianamente per il lavoro, per motivi di stabilità. Si parla anzitutto di bugfix destinati a correggere gli errori individuati nelle release precedenti. Si segnalano poi passi in avanti per quanto riguarda l’Assistente Vocale (Narrator), più nel dettaglio la sua capacità di leggere e interpretare le informazioni organizzate in tabelle.

Microsoft ha inoltre apportato una modifica alla sezione Ottimizzazione Recapito inclusa nelle Impostazioni, per andare incontro alle esigenze di coloro che si connettono a Internet con una linea poco performante: tra le opzioni avanzate la possibilità di regolare ancor più nello specifico il quantitativo di banda da delegare ai download, indicando il valore limite in Mbps, così da non rallentare tutte le altre operazioni che richiedono lo scambio dei dati con la Rete.

Si segnala poi l’arrivo di Windows Subsystem for Linux 2 (avvistato il mese scorso alla Build 2019) che permette di eseguire applicativi Linux su Windows 10. I cambiamenti riguardano l’impiego di quello che Microsoft definisce un “vero kernel Linux” per una migliore gestione del codice da parte delle componenti hardware in termini di performance.

Un’altra modifica introdotta dalla build 18917 riguarda il restyling dell’Area Windows Ink (Windows Ink Workspace).

Prima della 20H1 arriverà però un altro major update, il probabile 19H2. Su questo le informazioni ancora scarseggiano: potrebbe trattarsi di un Service Pack non contenente alcuna importante funzionalità inedita.