Oggi Microsoft ha dato il via alla distribuzione dell’October 2020 Update per Windows 10, il secondo aggiornamento semestrale di quest’anno, noto anche come 20H2 o 2009. Dopo aver completato il processo di installazione è possibile liberare spazio prezioso all’interno del disco. Vediamo come fare.

W10, October 2020 Update: eliminare i file di troppo dopo l’aggiornamento

Tralasciando l’impiego di software o soluzioni di terze parti, concentriamoci su quanto messo a disposizione dal sistema operativo. Anzitutto aprire “Impostazioni”, accedere alla sezione “Sistema” e poi ad “Archiviazione”. Nella schermata che si apre fare click su “Configura Sensore memoria o eseguilo ora” come nell’immagine qui sotto.

Cercare la casella “Eliminare le versioni precedenti di Windows” e selezionarla.

A questo punto è sufficiente un click su “Pulisci ora” per eliminare i file di troppo.

L’attesa dipende dalla dimensione dei contenuti da cancellare e dalla potenza del computer, solitamente non si protrae oltre alcuni minuti.

Il risultato è il ripristino di una quota importante di storage.

Un altro metodo è quello accessibile da “Impostazioni”, “Archiviazione” alla voce “File temporanei”.

Selezionandola si apre una schermata in cui selezionare i contenuti che si desidera eliminare: download, dump della memoria, cache, anteprime e così via. Un click su “Rimuovi file” avvia l’operazione.

Infine, un ultimo strumento utile a tale scopo è Pulizia Disco. Per avviarlo non bisogna far altro che digitarne il nome nel campo di ricerca sulla barra delle applicazioni.

Anche qui è sufficiente selezionare i contenuti da cancellare e fare click su “Ok”.

Si tenga conto che Windows 10 conserva le versioni precedenti della piattaforma in modo da poterle ripristinare in caso di anomalie conseguenti a un update. Si consiglia dunque di ricorrere a queste procedure solo se si ha bisogno assoluto di liberare una quota dello storage. Si consideri infine che l’eliminazione avviene comunque in modo automatico dieci giorni dopo l’installazione dell’aggiornamento.