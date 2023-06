Windows 10 21H2 arriva a fine servizio: cosa significa per il tuo PC

Nella stessa giornata in cui Windows 10 riceve il Patch Tuesday di giugno 2023 arriva una conferma importante per tale versione dell’OS di casa Microsoft. Dopo avere rilasciato l’aggiornamento per Windows 10 22H2 e 21H2, la società di Redmond ha ribadito che Windows 10 21H2 ha ricevuto la fase End of Service: quello disponibile da questi giorni, pertanto, è l’ultimo Patch Tuesday per questa iterazione del sistema operativo.

Addio supporto per Windows 10 21H2

Il gigante di Satya Nadella ha ricordato ai suoi consumatori che Windows 10 21H2, noto altrimenti come l’update di novembre 2021 per Ten, non riceverà più aggiornamenti di sicurezza e ogni tentativo di contattare il supporto tecnico inviterà i clienti a effettuare l’update all’ultima versione di Win10 o direttamente a Windows 11.

Nello specifico, a giungere alla fase EOS sono le seguenti iterazioni del sistema operativo:

Windows 10 Home

Windows 10 Pro

Windows 10 Pro Education

Windows 10 Pro for Workstations

Si rammenta pertanto la disponibilità globale di Windows 10 22H2 tramite Windows Update a partire da novembre 2022, su tutti i dispositivi idonei che eseguono le versioni 20H2 e successive. Si tratta di un aggiornamento cruciale affinché il sistema rimanga protetto e disponga di tutte le feature di produttività inedite introdotte dagli sviluppatori Microsoft. La scelta migliore rimane comunque l’upgrade a Windows 11, ovvero l’eventuale acquisto di un computer compatibile: solo in questo modo si resterà al sicuro da ogni potenziale falla di sicurezza che si presenterà in futuro.

A proposito, sappiate che è anche disponibile il Patch Tueday di giugno 2023 per Windows 11.