Windows 10 22H2: Copilot disponibile in anteprima

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 19045.3757 (KB5032278) di Windows 10 22H2 per gli iscritti al canale Release Preview Channel del programma Insider. La principale novità di questa versione preliminare è rappresentata da Copilot. L’arrivo dell’assistente digitale sul vecchio sistema operativo era stato confermato dall’azienda di Redmond la scorsa settimana.

Copilot in Windows 10 Home e Pro

Copilot è presente in Windows 11 23H2, ma non è ancora ufficialmente accessibile in Europa (si può attivare con un comando specifico). Microsoft ha deciso di aggiungere l’assistente anche a Windows 10 22H2, sfruttando l’enorme popolarità del vecchio sistema operativo (oltre il 69% di market share, secondo StatCounter) e nonostante la scadenza del supporto prevista il 14 ottobre 2025.

Copilot è incluso nella build 19045.3757 (KB5032278) disponibile nel canale Release Preview, quindi potrebbe essere accessibile a tutti con l’aggiornamento facoltativo di fine mese o quello obbligatorio del 12 dicembre (Patch Tuesday). Gli Insider possono velocizzare il download tramite l’opzione “Ottieni gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows Update.

L’assistente sarà disponibile inizialmente in Windows 10 Home e Pro, ma successivamente arriverà nella altre edizioni del sistema operativo. I requisiti hardware minimi sono: schermo con risoluzione HD (720p) e 4 GB di RAM. Il pulsante dedicato viene inserito all’estremità destra della barra delle applicazioni (solo se posizionata in orizzontale nella parte inferiore o superiore dello schermo). Non sono supportate le configurazione multi-monitor.

Microsoft sottolinea che non sono disponibili tutte le funzionalità presenti in Windows 11, ma Copilot è comunque un ottimo strumento per migliorare la produttività. L’assistente permette di velocizzare diverse operazioni attraverso richieste testuali in linguaggio naturale o tramite comandi vocali.