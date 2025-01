Windows 10 22H2 KB5050081: novità e bug fix

Insieme all’aggiornamento KB5050094 per Windows 11 24H2, Microsoft ha rilasciato anche l’update opzionale KB5050081 per Windows 10 22H2. Include solo una novità, ma ci sono numerosi bug fix per vari problemi segnalati dagli utenti, tra cui quello che riguarda i dispositivi audio USB.

KB5050081: novità e bug fix

L’unica novità riguarda il client di posta elettronica. In seguito all’installazione dell’aggiornamento, gli utenti troveranno sul computer la nuova app Outlook che sostituisce l’app Posta e Calendario. La relativa icona verrà aggiunta nella sezione App del menu Start. Gli amministratori IT possono bloccare l’istallazione automatica o rimuovere l’app dopo l’installazione.

Microsoft ha inoltre modificato il comportamento di Bing con il metodo di input cinese pinyin. Non verranno più forniti suggerimenti automatici nella casella di ricerca per i siti dei motori di ricerca, come Baidu. L’update include i fix per i seguenti bug:

Acquisizione dello schermo: il servizio di acquisizione e lo strumento di cattura non funzionano quando l’utente preme più volte la combinazione Windows + Shift + S mentre l’assistente vocale è attivo

Convertitori digitali/analogici: i dispositivi audio USB con driver audio DAC basato su USB 1.0 non funzionano

Driver di dispositivi audio USB: viene visualizzato il messaggio di errore con codice 10 “Impossibile avviare il dispositivo” con alcuni dispositivi audio esterni

Fotocamere USB: il dispositivo non riconosce che la fotocamera è attivata

Microsoft non ha ancora risolto i problemi che impediscono l’uso del servizio OpenSSH (solo utenti enterprise, education e IoT) e del componente SRA di Citrix.

L’aggiornamento KB5050081 è opzionale, quindi deve essere installato manualmente da Windows Update. Diventerà obbligatorio l’11 febbraio, quando verranno aggiunte le patch di sicurezza.