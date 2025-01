Windows 11: numerosi bug con gli update di gennaio

Anche i primi aggiornamenti del 2025 hanno causato diversi problemi agli utenti. Numerosi bug sono stati segnalati dopo l’installazione degli update KB5050009 di Windows 11 24H2 e KB5050021 di Windows 11 23H2. Uno di essi è stato introdotto anche con l’update KB5049981 di Windows 10 22H2. Non ci sono al momento commenti ufficiali di Microsoft.

Problemi con Bluetooth e audio

Dopo aver installato l’aggiornamento KB5050009, alcuni auricolari Bluetooth non funzionano più. Windows 11 24H2 indica che sono connessi, ma non si sente nulla. Quasi certamente sono state introdotte modifiche al sistema operativo che impediscono la trasmissione audio via Bluetooth. In attesa del fix, l’unica soluzione è rimuovere l’update.

Un altro bug riguarda auricolari e cuffie collegate al computer tramite DAC USB esterno. È stato introdotto da KB5050009 in Windows 11 24H2, KB5050021 in Windows 11 23H2 e KB5049981 in Windows 10 22H2. Viene mostrato un messaggio di errore che indica “insufficienti risorse di sistema“.

Diversi utenti hanno inoltre segnalato un bug, introdotto con l’aggiornamento KB5050009, che riguarda le webcam integrate in notebook e monitor. Il relativo driver non viene caricato e viene mostrato il messaggio che indica l’assenza della webcam. In alcuni casi, l’update per Windows 11 24H2 non viene installato con richieste continue di riavviare il computer o la comparsa di codici di errore indecifrabili.

Altri bug dell’update KB5049981 di Windows 10 22H2 non permettono di usare le porte USB e interrompono la connettività Wi-Fi. Microsoft non ha ancora fornito workaround o fix, quindi gli utenti possono solo rimuovere gli aggiornamenti di gennaio per ripristinare il corretto funzionamento del computer.